El Ibex 35 pierde los 18.000 enteros, al ceder un 0,95%, con el petróleo en 102 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este viernes con una caída del 0,95%, lo que le ha llevado a perder los 18.000 puntos. En concreto, el índice español ha concluido la jornada en los 17.889,4 enteros con el petróleo repuntando, aunque levemente, hasta los 102 dólares.

La relativa calma en los precios del crudo se debe a las negociaciones que Irán y Estados Unidos (EEUU) mantienen con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

No obstante, el Ejército de EEUU ha realizado ataques contra dos petroleros iraníes a los que ha acusado de intentar romper el bloqueo perimetral que ha instalado en el estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial--, pese a la vigencia de la tregua.

Además, las autoridades iraníes han confirmado la recuperación del cuerpo sin vida de un tripulante de un buque de carga alcanzado esta pasada noche en un ataque del país norteamericano que ha dejado diez heridos y cinco desaparecidos.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado de que sus misiles están recargados "al 120%" y preparados en el caso de una reanudación de las hostilidades a plena potencia.

En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recalcado que las escaramuzas de esta semana no han tenido nada que ver con la operación militar original, 'Furia Épica' y que en realidad se trató de una respuesta a un ataque inicial de Irán.

En cuanto al posible acuerdo entre las partes, Rubio ha trasladado su expectativa de que la respuesta iraní "podría llegar hoy en algún momento", aunque en su opinión el sistema de Gobierno iraní "sigue estando muy fragmentado y algo disfuncional, así que eso podría ser un impedimento".

Por su parte, Israel ha llevado a cabo una nueva oleada de bombardeos contra el sur de Líbano, acto que ha provocado la muerte de al menos trece personas, entre ellas un trabajador de Protección Civil.

En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se elevaba al cierre de la Bolsa de Madrid un 1,9%, hasta situarse en los 102,1 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ascendía un 0,93%, hasta los 95,73 'billetes verdes'.

De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, ascendía un 1,12%, hasta los 44,02 euros por megavatio hora.

LAS BOLSAS EUROPEAS CIERRAN EN 'ROJO'

En el terreno empresarial, Ferrovial ha informado de que registró unas ventas totales de 2.098 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que el resultado operativo descendió un 60%, hasta los 197 millones.

Amadeus ha comunicado que registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso apenas un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes, limitado por la situación en Oriente Próximo.

Por otra parte, IAG ha señalado que registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros en el primer trimestre, un 71% más que el mismo periodo de un año antes, con un 3% de capacidad expuesta a la región del Golfo antes del inicio del conflicto militar.

También Acerinox ha apuntado que volvió a beneficios en el primer trimestre del año tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones, frente a las pérdidas de 47 millones de euros del trimestre anterior. No obstante, este resultado es un 50% inferior al beneficio de 10 millones de euros alcanzado en el primer trimestre de 2025.

Con todo, dentro del Ibex 35, solo ocho valores han concluido la sesión en 'verde': Amadeus (+1,85%), Acciona Energía (+1,58%), Repsol (+1,19%), Acciona (+0,55%), Naturgy (+0,45%), Telefónica (+0,18%), Ferrovial (+0,13%) y Enagás (+0,06%). En el otro extremo, Aena se ha dejado un 2,64%, seguido de IAG (-2,62%), Inditex (-2,58%), Sabadell (-2,55%) y Grifols (-2,36%).

Las principales Bolsas del 'Viejo Continente' han cerrado con signo negativo, a excepción del MIB italiano, que se mantiene plano. Así, el Dax alemán ha corregido un 1,32%; el Cac francés, un 1,09%; y el FTSE Británico, un 0,43%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha acabado la jornada en el 3,417%, frente al 3,429% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se mantenía en los 42,31 puntos básicos.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar (+0,43%) y se intercambiaba a 1,1776 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio', el precio de la onza de oro se mantenía prácticamente plano (+0,5%) al cierre de los parqués europeos, conservando la cota de los 4.700 dólares.

El bitcoin, en cambio, empeoraba su posición al ubicarse por debajo de los 80.000 'billetes verdes'.