El Ibex 35 pierde los 18.200 puntos (-0,18%) tras el aumento de la inflación en EEUU al 4,2% en mayo

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un retroceso del 0,18%, hasta situarse en los 18.142,70 puntos, en una jornada marcada por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo después del reciente cruce de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y por la publicación del último dato de la tasa de inflación en Estados Unidos, que repuntó hasta el 4,2% interanual en mayo.

En relación al conflicto en Oriente Próximo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha informado este martes por la noche de una nueva ofensiva contra Irán, precisando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca del estrecho de Ormuz, un incidente calificado de "derribo" por el presidente de EEUU Donald Trump.

Acto seguido, las autoridades iraníes garantizaban que no dejarían "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" lanzada por el país norteamericano contra la República Islámica. Así, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1,39%, hasta situarse en los 92,72 dólares, al cierre de la sesión bursátil en el Viejo Continente, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 89,71 'billetes verdes' tras encarecerse un 1,71%.

En el terreno macro, se ha conocido que la tasa de inflación de Estados Unidos creció hasta el 4,2% interanual en mayo, un aumento de cinco décimas respecto al mes anterior y la mayor subida de los precios desde el mes de mayo de 2023, hace tres años, mientras continúan los efectos de la guerra de Irán iniciada hace más de tres meses.

En el ámbito empresarial, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del 2027 el próximo martes 23 de junio.

Por otro lado, los inversores estarán pendientes de la nueva decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria, que será anunciada este jueves. En esta línea, el director de inversiones financieras de Mutualidad, Pedro del Pozo, ha adelantado que "hay un consenso generalizado" de que la autoridad monetaria va a subir en 25 puntos básicos los tipos de interés.

"La inflación en Europa se está yendo muy por encima del 3% y el BCE está en una situación en la que tiene pocas alternativas. Las economías europeas, con la posible excepción de España, no están en su mejor momento de crecimiento y, por lo tanto, una subida de tipos de interés tampoco es lo más apreciable. Por ello, el mensaje va a ser muy importante en el sentido de ver si dan una señal de una pronta subida adicional o si van a hacer un 'esperar y ver'", ha precisado Del Pozo.

Volviendo al Ibex 35, Repsol lideró las subidas (+2,07%), seguido de Logista (+1,87%), Telefónica (+1,73%), Enagás (+1,44%) y Colonial (+1,24%). De su lado, Acciona encabezó los descensos (-3,23%), seguido de Solaria (-1,97%), Acciona Energía (-1,63%), ArcelorMittal (-1,28%) e Inditex (-1,22%).

El resto de los principales parqués europeos finalizaron la jornada con recortes, a excepción del índice británico FTSE 100, que avanzó un 0,27%: el francés Cac 40 cedió un 0,51%, el alemán Dax un 0,97%, el italiano FTSE MIB un 0,46% y el Euro Stoxx 50 un 0,66%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street volvía al 'rojo' tras la publicación de la inflación estadounidense. Así, el Dow Jones se dejaba un 1,10%, el S&P 500 un 0,91% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, descendía un 1,22%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se elevaba hasta el 3,511%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,11 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar (+0,11%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1556 dólares.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 3,11% hasta situarse en los 4.153 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, remontaba un 1,96% hasta los 62.341 dólares.