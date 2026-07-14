El Ibex 35 pierde los 19.200 puntos (-0,81%) en la media sesión, con el petróleo en 85,7 dólares

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con un retroceso del 0,81%, hasta situarse en los 19.180,40 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante la nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent, de referencia en Europa, subía un 4,11%, hasta los 86,72 dólares por barril en la media sesión, alcanzando así su mayor precio desde mediados del pasado mes de junio, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 80,52 dólares, tras encarecerse un 3,05%.

"Con el flujo de petróleo y otros bienes a través del estrecho de Ormuz en las últimas semanas, las cadenas de suministro deberían poder amortiguar lo que parece perfilarse como una interrupción más prolongada", señaló el director de investigación económica y NextGeneration de JuliusBaer, Norbert Rücker.

Este alza del crudo se explica por el hecho de que EEUU e Irán hayan cruzado ataques por tercera noche consecutiva.

De hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este martes ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de EEUU, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

En España, en el ámbito empresarial, el gigante bancario estadounidense JP Morgan ha informado que ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, representativas del 6% de la compañía, por 36,9 millones de euros, con un descuento del 9% sobre el precio actual de mercado.

En el lado 'macro', la Comisión de Economía del Congreso se reúne este martes para examinar a las personas que ha propuesto el Gobierno para renovar la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con un nuevo presidente y tres consejeros.

Además, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.126 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad tanto a tres como a nueve meses.

Por otra parte, el Congreso acoge hoy, en un Pleno extraordinario, el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha manifestado su rechazo a la misma.

En este contexto, los principales valores alcistas en la Bolsa española en la media sesión eran Indra (+3,18%), ArcelorMittal (+1,55%), Repsol (+0,87%), Acerinox (+0,79%) y Naturgy (+0,49%). De su lado, Inditex encabezaba los retrocesos (-2,74%), seguido de IAG (-2,37%), Fluidra (-2,01%), Unicaja (-1,89%) y Aena (-1,88%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaban a media sesión en 'rojo': el índice británico FTSE 100 descendía un 0,50%, el francés Cac 40 un 0,81%, el alemán Dax un 0,60%, el italiano FTSE MIB un 0,58% y el Euro Stoxx 50 un 0,66%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,584%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a los 45,73 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba un 0,18% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1401 dólares.