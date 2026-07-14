JP Morgan coloca de forma acelerada el 6% de OHLA por 36,9 millones, con un descuento del 9%

Archivo - Logo de JP Morgan Chase & Co. en su sede en Nueva York (Estados Unidos). - LUCAS JACKSON - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante bancario estadounidense JP Morgan ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, representativas del 6% de la compañía, por 36,9 millones de euros, con un descuento del 9% sobre el precio actual de mercado, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

En concreto, la entidad, que ha actuado como coordinador global y colocador único, ha colocado el paquete de títulos a un precio de 0,4446 euros.

Esta operación se enmarca en el acuerdo que los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de OHLA, han firmado con otro accionista relevante para adquirir 100 millones de acciones de la compañía por 44 millones, lo que les permitirá elevar su presencia en el capital en un 7,2%, hasta el 28,8%.

En concreto, sus sociedades Forjar y Solid Rock comprarán ese paquete accionarial a Inmobiliaria Coapa Larca, sociedad del también mexicano Julián Holze.

Así, a los efectos de financiar la transacción, Forjar y Solid Rock han suscrito con JP Morgan sendos contratos de derivados sobre las acciones, para lo que la entidad ha realizado este proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales.