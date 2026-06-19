El Ibex 35 pierde los 19.400 puntos (-0,29%) y el crudo retoma los 80 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con una caída del 0,29%, lo que ha llevado al selectivo nacional a perder los 19.400 puntos. En concreto, el índice español ha concluido la semana en los 19.347.4 enteros, tras una jornada en la que el crudo ha recuperado los 80 dólares el barril y en la que ha tenido lugar la segunda 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

En este sentido, este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los parqués de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

Asimismo, el contexto en las Bolsas a nivel mundial sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos (EEUU), Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, ya que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado".

"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado".

Por su parte, las autoridades de Irán han recalcado que el estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circula cerca de una quinta parte del crudo mundial-- está abierto al paso seguro de buques mercantes, en cumplimiento con la aplicación del acuerdo alcanzado con EEUU para el cese de las hostilidades.

De su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este viernes que Washington dejará agotar los 60 días para negociar con Irán y que jugará con su "desesperación". "No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Además, en Líbano, al menos 47 personas han muerto y 97 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur del país. Tras los ataques, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha llamado a la incineración de Líbano: "Todo Líbano debería arder".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- cotizaba al cierre de los parqués europeos sobre los 80,23 dólares, tras repuntar un 0,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 76,85 'billetes verdes' después de avanzar un 0,33%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS CIERRAN EN 'ROJO', A EXCEPCIÓN DE MILÁN

En el plano macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, lastrada por las compraventas de viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

Asimismo, se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de abril en de 1,736 billones de euros, tras elevarse un 4,4% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101% respecto al mismo período del año anterior, 1,6 puntos porcentuales menos.

En este contexto, los valores que más han subido en la sesión de este viernes han sido Acciona (+5,4%), Acciona Energía (+3,35%), Indra (+2,46%), Repsol (+1,32%) y Merlin (+1,11%). De su lado, IAG ha perdido un 1,66%, seguida de ArcelorMittal (-1,55%), Fluidra (-1,39%), Inditex (-1,35%) y Aena (-1,26%).

El resto de los principales parqués europeos han concluido la jornada con signo negativo, a excepción de la Bolsa de Milán. Así, el el Mib italiano ha subido un 0,31%. En cambio, el Cac 40 francés, el Dax 30 alemán y el FTSE británico han cedido un 0,55%, un 0,16% y un 0,41%, respectivamente.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,456%, frente al 3,340% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estados de Alemania con igual plazo-- se ha posicionado sobre los 47,25 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1465 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados refugio en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 1,4% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta posicionarse en el entorno de los 4.150 dólares. En paralelo, el bitcoin, la principal criptomoneda, se ubicaba en la cota de los 63.200 'billetes verdes' tras elevarse algo más de un 1%.