Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026 - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este miércoles en los 19.013,1 puntos, lo que supone un leve descenso de apenas el 0,01%, a pesar de que durante la apertura avanzaba un 0,40% impulsado por Indra.

La firma española de Defensa limitaba su avance hacia las 12.00 horas al 5,5%. Esto se produce después de anunciar que prevé duplicar sus ingresos hasta 12.000 millones en 2030, que subirían a 20.000 millones en 2035.

Fuera del índice principal, HBX Group International ha anunciado que registró un beneficio después de impuestos de 138 millones de euros en su ejercicio fiscal 2026 -finalizado el pasado 30 de septiembre-, frente a las pérdidas de 70 millones de euros contabilizadas en el ejercicio anterior.

Grenergy, por su parte, ha informado de obtuvo un beneficio neto de 72 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 58% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, Faes Farma ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que abonará un dividendo a cuenta de 0,041 euros por acción el próximo 12 de enero.

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010.

Por su parte, el producto interior bruto (PIB) de Alemania registró un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con los tres meses anteriores, cuando el ritmo de expansión fue del 0,3%, según la segunda lectura del dato publicada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que inicialmente había estimado un aumento del 0,2% de la actividad entre julio y septiembre.

Tras la revisión a la baja del crecimiento alemán en el tercer trimestre hasta el 0,1%, la recuperación de la mayor economía de Europa vuelve a perder impulso, después de la expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 y del 0,4% entre enero y marzo.

Según explican los analistas de Bankinter, los inversores apenas contarán con la gran referencia, Estados Unidos, el resto de la semana, ya que mañana cierran las bolsas del país por Acción de Gracias y el viernes únicamente abren media sesión.

En este contexto, los valores que más subían después de Indra eran Puig (+3,67%), ArcerlorMittal (+2,63%), Merlin (+1,82%), Colonial (+1,72%) y Sacyr (+1,54%). Del lado contrario, se situaban Solaria (-1,23%), Banco Santander (-1,17%), Bankinter (-1,09%), CaixaBank (-0,96%) y Unicaja (-0,87%).

El resto de los principales mercados europeos repuntaba en la media sesión salvo Milán, que caía un 0,35%. Londres subía un 0,47%; París, un 0,98%; y Fráncfort, un 0,13%.

El barril de Brent se situaba en los 91,1 dólares, un 0,35% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 81,44 dólares, un 0,73% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,819%, frente al 3,868% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía casi sin cambios en 60,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se volvía a depreciar un 0,21% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0943 dólares por cada euro.