El Ibex 35 progresa un 0,76% en la media sesión, con la mira en recuperar los 15.000 puntos

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 14.964 puntos en la media sesión de este lunes, lo que supone un alza del 0,76% en comparación con el cierre del viernes, por encima de la subida del 0,30% que registraba en los primeros minutos de la negociación.

Los inversores están hoy pendientes, entre otras cuestiones, de la banca española, pues este lunes ha arrancado el periodo de aceptación de la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Sabadell, un año y medio después de que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara su intención de adquirir la liderada por Josep Oliu y de lanzar una oferta a los accionistas.

Bajo el plano 'macro', el coste por hora trabajada subió un 5,4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, tasa 3,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el ámbito internacional, se ha conocido que la producción de la industria alemana registró el pasado mes de julio un incremento del 1,3% respecto del mes anterior, cuando retrocedió un 0,1%.

En este contexto, Colonial era el principal valor del selectivo español, subiendo un 1,78%, por delante de Unicaja (+1,64%), Banco Santander (+1,50%), ACS (+1,46%), BBVA (+1,19%) y Repsol (+1,13%). Banco Sabadell limitaba su subida este lunes al 0,96% en la media sesión.

Del lado contrario, entre los valores que caían hacia las 12.00 horas destacaban Naturgy (-0,45%), Redeia (-0,30%), Acciona Energía (-0,26%) y Telefónica (-0,26%).

La evolución del resto de los principales índices bursátiles europeos también era positiva. Londres subía un 0,11%; París, un 0,37%; Fráncfort, un 0,70%; y Milán, un 0,33%.

El barril de Brent alcanzaba los 66,82 dólares este lunes, un 2,02% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) coronaba los 63,15 dólares, un 2,09% más.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años era del 3,250% en la media sesión, casi sin cambios respecto al 3,253% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía a 58,6 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1722 'billetes verdes' por cada euro.