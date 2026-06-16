El Ibex 35 reconquista los 19.100 puntos (+0,37%) en la media sesión, con el petróleo a la baja

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cierra la semana por debajo de los 17.000 puntos, en una jornada marcada, de nuevo, por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Or - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 reconquistaba los 19.100 puntos en la media sesión después de subir un 0,37%, en máximos históricos, gracias a los avances del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

En este contexto, el precio del petróleo retrocedía hasta el entorno de los 81 dólares por barril, a mínimos de tres meses, después de que al menos tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad hayan atravesado "sin incidentes" la línea del bloqueo naval impuesta por EEUU en el estrecho de Ormuz.

Estos buques, que llevaban meses varados por cuenta del bloqueo impuesto por las tropas estadounidenses en la zona, han logrado hacerlo en la noche de este lunes, según han indicado fuentes marítimas informadas recogidas por la televisión pública iraní Press TV.

En este contexto, el precio del Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2% en la media sesión, hasta los 81,51 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 78,89 dólares, tras abaratarse un 2,30%.

En el terreno macro, se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

Por otra parte, los inversores están pendientes de la primera reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con Kevin Warsh al mando, que tendrá lugar este miércoles. El consenso de los analistas apunta a que mantendrá los tipos de interés intactos en un contexto marcado por la incertidumbre que todavía genera la evolución de la inflación en los próximos meses.

"Kevin Warsh también debe garantizar una transición fluida con Jerome Powell para evitar turbulencias y malentendidos en los mercados, al tiempo que trata de marcar un nuevo rumbo en lo que respecta a las herramientas de política monetaria y la comunicación de la Reserva Federal. Cabe esperar que el pragmatismo sea la mayor baza de Kevin Warsh a la hora de sortear este delicado equilibrio", señaló el responsable global de estrategia de mercados de Natixis IM Solutions, Mabrouk Chetouane.

En el terreno empresarial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia. En concreto, el organismo ha explicado que se investiga la realización, por algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Al cierre de la jornada de este lunes, se conocía que Bankinter entraba en Países Bajos a través de la adquisición del 100% de Tulp Group, una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria.

Asimismo, Tendam Brands avanzó que su beneficio se disparó un 26% durante su ejercicio fiscal 2025, hasta los 112 millones de euros, siendo estos los primeros resultados tras la entrada del 'holding' de Abu Dhabi Multiply Group, ahora 2PointZero, como máximo accionista de la empresa el mes de julio del pasado año.

Volviendo a la Bolsa española, los valores que más repuntaban en la media sesión eran Indra (+2,44%), BBVA (+1,60%), Acciona (+1,11%), Endesa (+1,01%) y ACS (+0,96%). De su lado, Telefónica encabezaba los descensos (-3,79%), seguida de Bankinter (-0,72%), ArcelorMittal (-0,63%), Grifols (-0,57%) y Acciona Energía (-0,43%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaban con alzas: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,64% en la media sesión, el francés Cac 40 un 0,82%, el alemán Dax un 0,74%, el italiano FTSE MIB un 1,12% y el Euro Stoxx 50 un 0,83%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,352%, desde el 3,376% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en los 42,2 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,09% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1600 dólares por cada euro.