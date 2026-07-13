El Ibex 35 recupera los 19.400 puntos (+0,25%) en la media sesión con el crudo próximo a los 80 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un avance del 0,25%, lo que le servía para recuperar los 19.400 puntos. En concreto, el índice español se posicionaba sobre los 19.432,3 enteros, en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que ha impulsado el precio del petróleo casi un 2%, por encima de los 77 dólares el barril.

De hecho, el Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha lanzado en la madrugada de este lunes una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de EEUU (Centcom) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio Centcom en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión".

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha llevado a cabo ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. "En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", reza una de las notas en las cuales los uniformados iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,7% en la media sesión de las Bolsas europeas, cotizando en los 77,35 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- ascendía hasta los 72,72 dólares, tras aumentar un 1,8%.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cirsa ha indicado que ha adquirido una participación mayoritaria en el operador número uno de casino online de Paraguay, Slots del Sol.

Así, a las 12.00 horas de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía era Rovi (-3,21%), seguido de IAG (-1,77%) , Logista (-1,12%), Ferrovial (-0,74%) y Solaria (-0,64%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en la meida sesión correspondían a Telfónica (+2,67%), Acerinox (+1,56%), Repsol (+1,5%), Cellnex (+1,35%) y Banco Sabadell (+0,68%).

En el 'Viejo Continente', los principales índices bursátiles evolucionaban en línea con el Ibex 35. De este modo, el Dax 30 alemán se alzaba un 0,33%; el MIB italiano, un 0,28%; y el Cac 40 francés, un 0,09%. De su lado, el FTSE 100 británico corregía levemente (-0,03%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,521%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a los 44,68 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro ganaba en su cruce frente al dólar un 0,13%, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1431 'billetes verdes'.