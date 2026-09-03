El Ibex 35 recupera los 19.800 puntos (+0,30%) en la media sesión, con el petróleo sobre los 95 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves con un alza del 0,30%, hasta situarse en los 19.838,30 puntos, en una jornada marcada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el último ataque lanzado por el Ejército estadounidense contra Irán ha sido "duro" y ha destruido nuevos equipos militares, y aunque ha amenazando con nuevos ataques, ha vaticinado que la ofensiva norteamericana no se prolongará en el tiempo.

"Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz", ha afirmado el dirigente estadounidense en declaraciones desde la Casa Blanca sobre el último intercambio de ataques con la República Islámica.

Pese a las dificultades que aún persisten en el estrecho de Ormuz, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha revelado que hasta 17 millones de barriles de petróleo cruzaron por el estrecho de Ormuz durante la jornada del pasado lunes, lo que supondría un récord desde el inicio de la ofensiva de EEUU contra Irán a finales de febrero.

A su vez, las autoridades de Kuwait han asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea están respondiendo a ataques con misiles y drones disparados por Irán, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales y sin que Teherán haya reivindicado estos bombardeos.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,42% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 96,03 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), encarecía su precio un 0,64%, hasta los 91,56 dólares por barril.

"La reciente escalada de ataques cuestiona la viabilidad del denominado "corredor seguro" en Ormuz, impulsado por EEUU para preservar el flujo de petróleo hacia los mercados internacionales. Sin señales que permitan anticipar una pronta resolución, el petróleo supera los 95 dólares el barril. El encarecimiento de la energía complica las perspectivas de inflación y tipos", exponen los analistas de Bankinter.

En el terreno macro, los inversores contarán este jueves con una batería de PMI en Europa. En España, el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.273,3 millones de euros bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en las referencias emitidas, con récord en el interés marginal en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

En el plano empresarial, la cadena de supermercados Dia ha informado que ha dado por finalizado su segundo programa temporal de recompra de acciones tras haber alcanzado el número máximo de acciones previsto, esto es, 405.000 títulos, representativos del 0,697% del capital social de la compañía.

De su lado, Iberia, perteneciente al holding IAG, reanudará los vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) desde hoy, después de que la operativa se viera afectada con motivo de los terremotos sufridos en el país latinoamericano del pasado junio.

Al otro lado del Atlántico, el fabricante de circuitos integrados Broadcom registró un beneficio neto de 13.088 millones de dólares (unos 11.270 millones de euros) en el tercer trimestre, un 216% más, lo que supone más que triplicar los 4.140 millones de dólares (3.567 millones de euros) que se anotó la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas a media sesión eran Acerinox (+3,18%), Cellnex (+1,61%), Sacyr (+1,44%), Repsol (+1,32%) y Telefónica (+1,29%). De su lado, Indra encabezaba los descensos (-3,48%), seguido de Puig (-0,71%), Ferrovial (-0,66%), ACS (-0,41%) y Merlin Properties (-0,38%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con dudas en la media sesión: el índice británico 100 repuntaba un 0,13%, el francés Cac 40 perdía un 0,19%, el alemán Dax remontaba un 0,10%, el italiano FTSE MIB ganaba un 0,19% y el Euro Stoxx 50 cedía un 0,04%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años se situaba en el 3,812%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 45,17 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,14% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1604 'billetes verdes'.