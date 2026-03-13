El Ibex 35 se recupera en la media sesión y aguanta por encima de los 17.100 puntos

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 17.128,8 puntos en la media sesión de este viernes, lo que supone una caída de apenas el 0,06%, frente al descenso de más del 1% que había registrado en la apertura.

El precio del barril de crudo de calidad Brent superó ayer la cota de los 100 dólares después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunciara a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Aunque en la apertura el precio del petróleo seguía al alza, en la media sesión el barril de Brent ha retrocedido levemente hasta los 99,12 dólares, un 1,40% menos. El West Texas Intermediate (WTI) caía un 2,20%, hasta los 93,65 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Esta decisión de EEUU se suma a la ya adoptada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, y en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (el pasado lunes el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

De cara a la semana que viene, los analistas de Bankinter han avanzado que la próxima semana mantendrán reuniones de tipos la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE), que también actualizan sus estimaciones macro. Esto "podría aportar alguna información sobre su grado de preocupación", han asegurado los expertos del banco.

"En todos los casos lo determinante serán los mensajes que transmitan y su interpretación con respecto a la probable evolución futura de los tipos de interés", han recalcado.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Solaria (+3,31%), Repsol (+2,60%), Cellnex (+1,95%), Iberdrola (+1,43%), Enagás (+1,25%) y Endesa (+1,24%). Del lado contrario se situaban ArcelorMittal (-2,03%), Amadeus (-1,89%), Puig (-1,75%), Acerinox (-1,73%), Fluidra (-1,56%) e Indra (-1,25%).

El resto de los principales índices europeos también registraba caídas en la media sesión. Londres se dejaba un 0,24%; París, un 0,40%; Fráncfort, un 0,26%; y Milán, un 0,09%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,457%, frente al 3,460% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán escalaba menos de un punto, hasta los 51,1 puntos básicos.

El euro volvía a depreciarse un 0,37% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1457 dólares por cada euro.