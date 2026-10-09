El Ibex 35 repunta un 1,15% en la media sesión y recupera los 19.100 punto con el crudo en 103 dólares

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 1,15% que le ha llevado a recuperar los 19.100 enteros, después de que ayer perdiera, tras casi cuatro meses por encima, la cota psicológica de los 19.000.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba a las 12:00 horas en los 19.143 puntos, en una jornada marcada de nuevo por los acontecimientos en Oriente Próximo que mantienen el crudo en los 102 dólares.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró en la tarde de este jueves que no ordenará "ningún" ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 3 de noviembre, mientras las autoridades iraníes sostienen que responderán "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Washington.

"No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en EEUU el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!", ha reiterado Trump en un mensaje difundido en sus redes sociales.

De su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comprometido todo el apoyo posible de su país a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para resolver la guerra entre Irán y Estados Unidos; un conflicto en el que Teherán no tiene culpa de nada, a juicio del mandatario ruso.

En paralelo, al menos cuatro palestinos, incluido un niño, han muerto y varios han resultado heridos este jueves a causa de varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Ayer Trump desmintió las informaciones --nuevos ataques militares en Irán-- y el petróleo moderaba las ganancias. Hoy, petróleo y bonos seguirán marcando el pulso del mercado", han explicado los analistas de Bankinter.

El precio del petróleo experimentó ayer un fuerte repunte, llegando a sobrepasar los 105 dólares por barril, después de que algunas informaciones apuntaran a que Trump había ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra Irán para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Este viernes, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 1,3% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 102,9 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- disminuía su precio un 1,05%, hasta los 90,5 'billetes verdes' por barril.

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que los consejos de administración de la española Cirsa y la italiana Lottomatica han aprobado el proyecto común que establece los términos y condiciones para su fusión transfronteriza, dando lugar a un gigante del sector del juego, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.

De su lado, Grenergy ha informado de que ha cerrado la financiación de 446 megavatios (MW) y 1,8 gigavatios hora (GWh) para la quinta fase de Oasis de Atacama (Chile) por 457 millones de dólares (407 millones de euros).

En este marco, a las 12:00 horas de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Arcelormittal (+5,3%), Cellnex (+3,72%), Acerinox (+3,45%), Grifols (+3,02%) y Amadeus (+2,57%). En el extremo opuesto, solo cuatro valores se teñían de rojo en la media sesión. e trata de Telefónica (-3,64%), Repsol (-2,36%), Endesa (-1,43%), Naturgy (-0,54% y Enagas (-0,12%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo positivo. Así, el FTSE 100 de Londres subía un 0,88%; el CAC 40 de País, un 0,9%; el MIB de Milán, un 1,09%; y el DAX 30 de Fráncfort, un 1,23%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1218 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,068%, aunque al igual que en el resto de países europeos, y en particular en Francia, se mantenía en cotas máximas.

"Los bancos centrales no pueden ignorar un endurecimiento tan rápido de las condiciones financieras y deben tenerlo en cuenta a la hora de calibrar los tipos de interés oficiales o el ritmo al que están dispuestos a subirlos", ha defendido el director de productos y estrategia de inversión de Muzinich & Co, Erick Muller.