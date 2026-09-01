El Ibex 35 retoma los 19.800 puntos (-0,75%) en plena escalada de los bonos y del crudo

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un recorte del 0,75%, hasta situarse en los 19.824 puntos, en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo que ha elevado el precio de barril de petróleo por encima de los 92 dólares en Europa, algo que también ha presionado al alza el rendimiento de los bonos a nivel mundial hasta máximos de 2008.

Los inversores señalan que el incremento de las rentabilidades de los bonos responde a la tensión renovada entre EEUU e Irán, que ha espoleado el precio del petróleo, y al tono más agresivo del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole sobre política monetaria.

"Aunque Warsh se mostró muy firme en cuanto a la necesidad de reducir la inflación hasta el objetivo del 2%, también hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando para alcanzar finalmente este objetivo. Por lo tanto, es probable que tengamos que convivir con unos rendimientos más altos durante más tiempo", explica el gestor de Vontobel, Christian Hantel.

En el plano geopolítico, y en plena ofensiva económica contra Irán, EEUU atacó este fin de semana dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria de Irán ubicados en la isla de Larek, que, según el Ejército de EEUU, estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, situada en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este martes que Washington ahora está en una fase de, principalmente, "garantizar la libre circulación del comercio" en el estrecho de Ormuz.

Esta madrugada, un superpetrolero saudí, de nombre 'Sidr', ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

Por otro lado, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemati, ha asegurado este martes que el país cuenta con "suficientes divisas" y ha negado que Teherán "haya entrado en un colapso económico" a causa de la nueva campaña de presión económica por parte de Estados Unidos.

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,34% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 92,62 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 2,79%, hasta los 87,15 dólares por barril.

A su vez, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, subía un 2,62% hasta los 72,46 euros por megavatio hora, hasta niveles máximos de 2023.

"Ahora parece claro que el escenario de referencia a corto plazo no es la resolución del conflicto con una apertura total del estrecho de Ormuz. Consideramos que nos hemos adentrado en una fase de estancamiento, pero, aunque esta se prolongue durante algunos meses, cabe pensar que las alzas de los precios de la energía deberían seguir siendo contenidas", señala el director de análisis de LBP AM, Sebastian Paris Horvitz.

En el terreno macro, la inflación en la eurozona se ha elevado al 3,3% en agosto, frente al 2,9% de julio, impulsada por los precios de la energía, según la primera estimación de Eurostat. Al mismo tiempo, la actividad del sector manufacturero español volvió a deteriorarse en agosto, con un índice PMI de 49,5 puntos, frente a los 50,2 enteros de julio, lo que supone su lectura más baja desde marzo y se sitúa por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción.

Asimismo, el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España.

En el plano empresarial, hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de eDreams de su primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 30 de junio. La compañía registró un beneficio neto de 200.000 euros en el trimestre, frente a las ganancias de 13,6 millones de euros del mismo periodo del año anterior, debido a mayores costes y aumento de las inversiones.

También se ha conocido que OHLA ha sido condenada al pago de 26,4 millones de euros a dos subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, en Qatar, aunque la compañía ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la sentencia dictada por la justicia catarí.

Fuera de España, las acciones de Shein se han desplomado hasta un 10% en su debut en la Bolsa de Hong Kong hasta los 43,72 dólares hongkoneses (4,81 euros), tras marcar un precio de salida en los 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros), si bien moderó su caída al 0,12% al cierre de la sesión.

Volviendo a la Bolsa española, solo cuatro valores han cerrado la jornada por alzas: Repsol (+2,72%), Unicaja (+0,96%), Grifols (+0,96%) y Naturgy (+0,20%). En el otro extremo, Amadeus encabezó los descensos (-3,64%), seguido de Cellnex (-3,36%), Acciona (-2,67%), Fluidra (-2,57%) y Colonial (-1,79%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado también con caídas: el índice británico FTSE 100 retrocedió un 0,32%, el francés Cac 40 un 0,39%, el alemán Dax un 1,10%, el italiano FTSE MIB un 1,33% y el Euro Stoxx 50 un 0,80%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con descensos: el Dow Jones caía un 0,40%, el S&P 500 UN 0,47% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, cedía un 0,70%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años se situaba en el 3,501%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,13 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,22% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1592 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro perdía un 1,60% hasta situarse en los 4.409 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 0,94% hasta los 77.826 dólares.