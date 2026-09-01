El Gobierno aprueba 309 millones en ayudas para los servicios, seguridad y tejido económico de Ceuta

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que el importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 108 millones de euros.

Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros.

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