El Ibex 35 roza los 17.800 puntos tras subir un 0,46% a la espera de la Fed y el BCE esta semana

Archivo - Valores económicos en paneles en el Palacio de la Bolsa, a 18 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una subida del 0,46%, hasta situarse en los 17.774,90 puntos, con la atención de los inversores dividida en la incertidumbre en el plano geopolítico, en los resultados empresariales y en las reuniones de política monetaria que tendrán lugar esta semana.

"Desde hoy y hasta el jueves, la atención de los mercados pasará a resultados empresariales, datos macroeconómicos y reuniones de bancos centrales, que previsiblemente restará algo de protagonismo a la geopolítica", han explicado los expertos de Renta 4.

En concreto, los inversores buscarán pistas sobre el impacto en la actividad económica del cierre del estrecho de Ormuz y los efectos de segunda ronda en los precios energéticos, la inflación general y, en último término, los tipos de interés decididos por los bancos centrales.

Sobre esta cuestión, se ha conocido que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo y han esgrimido como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

Además, casi un centenar de países, incluido España y también EEUU, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, reclamaron ayer la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

El miércoles se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés), mientras que el jueves es el turno del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. Se da el caso de que la reunión del BCE de este jueves es la última de Luis de Guindos como vicepresidente, ya que su mandato vence el 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para decidir la política monetaria hasta el 11 de junio.

En relación con las próximas reuniones de los bancos centrales, el director de inversión de Wellington Management, Marco Giordano, especifica que "tanto la Fed como el BCE mantuvieron los tipos de interés sin cambios, haciendo hincapié en que de cara al futuro se guiarán por los datos: es probable que las previsiones de inflación sean ligeramente al alza, mientras que la incertidumbre probablemente lastrará el crecimiento.".

En el plano empresarial español, Coca-Cola Europacific Partners ha informado de que ha registrado unos ingresos ajustados comparables de 5.132 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un alza del 9,4% respecto a los 4.689 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Por otra parte, Ángel Simón llega este martes, 28 de abril, a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la firma desde que fuese nombrado en el cargo el pasado día 2 de este mes.

También en relación con Indra, el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, han declinado acudir este martes al Congreso para comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas por los movimientos acontecidos en Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

En el plano macro, hoy se ha conocido la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que refleja que el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

En este contexto, los valores del principal índice bursátil español que más subieron fueron Banco Sabadell (+2,87%), Bankinter (+2,63%), Caixabank (+2,41%), Repsol (+2,12%), Unicaja (+1,72%) y Enagás (+1,36%). De su lado, ArcelorMittal encabezó los descensos (-1,89%), seguido de Aena (-1,34%), ACS (-1,33%), Fluidra (-1,25%), Rovi (-1,24%) y Amadeus (-1,20%).

El resto de los principales mercados europeos finalizó la sesión con dudas: el británico FTSE 100 avanzó un 0,11%, el francés Cac 40 retrocedió un 0,46%, el alemán Dax descendió un 0,27%, el italiano FTSE MIB subió un 0,77% y el Euro Stoxx 50 perdió un 0,41%.

Al otro lado del Atlántico, el Dow Jones remontaba un 0,16% al cierre de la jornada bursátil en el Viejo Continente, el S&P 500 caía un 0,71% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, descendía un 1,38%.

En el terreno de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, escalaba un 2,73% al cierre de la jornada bursátil de este martes, hasta los 111,18 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 99,57 dólares, un 3,32% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,522%, frente al 3,491% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo avanzaba en ocho décimas, hasta los 46,51 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1709 dólares por cada euro.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 2,21% hasta los 4.589 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 1,08%, hasta los 75.960 dólares.