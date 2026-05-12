El Ibex 35 sigue por debajo de los 17.700 puntos en la media sesión pero suaviza su caída al 0,9%

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes en los 17.690,1 puntos, lo que supone un descenso del 0,91% frente al cierre del lunes, algo mejor que la caída del 1,2% que se había registrado en los primeros minutos de la sesión.

Los inversores están a la espera de las posibles pistas que pueda ofrecer el dato de inflación de Estados Unidos respecto a la posición de política monetaria que adopte la Reserva Federal en las próximas semanas.

Las autoridades de Irán han afirmado que "no hay otra alternativa" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán y ha alertado de que cualquier otra opción "no llevará a más que un fracaso tras otro".

Los detalles de la propuesta de Irán que han trascendido a los medios incluyen un foco en los esfuerzos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días, con garantías contra futuros ataques, una retirada de las tropas estadounidenses de países en las proximidades de Irán, la descongelación de bienes iraníes, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones por parte de Washington y "un nuevo mecanismo" para el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

En un plano más económico, la confianza de los inversores alemanes ha repuntado inesperadamente en el mes de mayo, después de empeorar durante tres meses consecutivos, según el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), que ha subido hasta los -10,2 puntos desde los -17,2 de abril, cuando registró su lectura más débil desde diciembre de 2022, ante la esperanza de una próxima resolución a la guerra en Irán.

En el ámbito nacional, el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.512,6 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año.

En este contexto, los valores que más subían eran Repsol (+1,52%), Naturgy (+1,05%), Merlin (+0,54%) y Logista (+0,50%). Del lado contrario se situaban Indra (-2,34%), Acciona Energía (-2,21%), Acciona (-2,09%), Bankinter (-1,94%) y Banco Santander (-1,73%).

El resto de los principales mercados europeos también caía en la media sesión. Londres se dejaba un 0,56%; París, un 0,63%; Fráncfort, un 1,01%; y Milán, un 0,92%.

El barril de Brent se situaba en los 107,07 dólares, un 2,75% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 101,4 dólares, un 3,06% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,505%, desde el 3,459% registrado al cierre del lunes. De esta forma, el diferencial frente al bono alemán, la conocida como prima de riesgo, escalaba hasta los 42,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,32% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1746 dólares por cada euro.