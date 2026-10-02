El Ibex 35 sostiene los 19.000 puntos en la media sesión (+0,42%) antes del informe de empleo en EEUU

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa, a 18 de julio de 2023, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un alza del 0,42%, hasta situarse en los 19.084 puntos, sin apenas cambios respecto a la apertura de la jornada.

Los mercados están hoy pendientes de la presentación del informe del mercado laboral de Estados Unidos correspondiente al mes de septiembre y de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en Francia en un momento marcado por el repunte del rendimiento del bono francés a 10 años hasta el 4,9%.

Por otra parte, la evolución de las Bolsas continúa ligada a los acontecimientos en Oriente Próximo, con esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se abarataba un 3,04% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 99,20 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía su precio un 4,08%, hasta los 89,08 dólares por barril.

En el terreno 'macro' español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado hoy que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%). Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la Seguridad Social ganó una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior (+0,41%), situándose en 22.437.553 trabajadores.

A nivel europeo, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el mes de septiembre en el 3,8%, seis décimas por encima de la subida de los precios en agosto.

En este marco, los valores más alcistas en la media sesión eran ACS (+3,37%), Aena (+2,39%), Ferrovial (+2,26%), Cellnex (+2,03%) e Indra (+1,75%). De su lado, Repsol encabezaba los descensos (-1,48%), seguido de Banco Sabadell (-1,42%), CaixaBank (-1,25%), Unicaja (-0,88%) y BBVA (-0,84%).

El resto de los principales parqués europeos también afianzan las subidas en la media sesión: el índice británico FTSE 100 subía un 0,28%, el francés Cac 40 un 0,66%, el alemán Dax un 0,90%, el italiano FTSE MIB un 0,47% y el Euro Stoxx 50 un 0,82%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha suavizado hasta el 4,093%, frente al 4,135% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha ensanchado hasta 67,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un ligero 0,05% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1250 'billetes verdes'.