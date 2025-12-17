El Ibex 35 sube un 0,1% y consolida los 16.900 puntos a la espera del BCE

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un alza de un 0,1%, hasta situarse en los 16.938,2 puntos, con la atención de los inversores ya puesta en la reunión de política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo (BCE).

El selectivo nacional ha transitado la mayor parte del día en las ganancias intentando retomar la cota de los 17.000 enteros, sin embargo, en el último tramo se ha desinflado y ha llegado incluso a coquetear con las pérdidas que, finalmente, ha conseguido evitar.

"Será importante observar cuáles serán las expectativas para el crecimiento y la inflación, así como comprobar si el equipo económico del BCE comparte las mismas perspectivas que Schnabel", han adelantado los expertos de Banca March de cara a la reunión de mañana.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará esta noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas.

Asimismo, este miércoles se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de noviembre en el 3,2%, lo que implica una desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida de los precios desde el pasado mes de marzo.

De su lado, la confianza de los empresarios alemanes ha vuelto a empeorar en diciembre como consecuencia de unas expectativas algo más pesimistas de cara a los primeros meses de 2026, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

Bajo el paraguas empresarial español, BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCos') en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, S&P Global Ratings ha mejorado la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y ha elevado también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B'.

Telefónica ha iniciado el procedimiento para dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York, parqué en el que aterrizó hace casi 40 años, el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en Wall Street. También se ha conocido que ha reducido la afectación mínima del ERE hasta 4.554 salidas.

Además, BlackRock ha situado su participación en el accionariado de Naturgy en el 12,626% tras desprenderse la pasada semana Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad del fondo estadounidense, de un 7,1%, mientras que Criteria la ha reforzado en un 2%, hasta el 26%.

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha comunicado este miércoles que las cotizadas nacionales han elevado hasta noviembre un 12% la retribución a sus accionistas, hasta los 38.760 millones de euros, en tanto que si sólo se tiene cuenta el reparto de dividendos ese monto se ha situado en 37.770 millones, un 10% que más que año previo.

En la serie histórica, el dato de 2024 en lo concerniente a dividendos sólo se ve aventajado por 2014, cuando se retribuyó al accionista con 43.260 millones de euros.

Por tanto, a falta de los datos del presente mes de diciembre, este 2025 apunta a situarse, como poco, como el segundo registro más alto de la serie histórica en lo relativo a la retribución del accionista.

En este contexto, Cellnex ha sido el principal valor alcista (+1,79%), por delante de CaixaBank (+1,53%), Mapfre (+1,49%), Logista (+0,97%) y Telefónica (+0,93%). Del lado contrario, se han situado Acerinox (-2,46%), Merlin (-2,3%), ACS (-2,29%), Solaria (-2,19%) y Acciona (-1,41%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, los cierres han arrojado resultados dispares: París ha restado un 0,25% y Fráncfort un 0,98%, mientras que Milán ha sumado un 0,25% y Londres un 0,92%.

De su lado, el barril de Brent se situaba en los 59,87 dólares al cierre, un 1,65% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,18 dólares, un 1,65% más.

El rebote del crudo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,296% tras sumar casi dos puntos básicos. De esta forma, la prima de riesgo respecto al bono alemán se ha situado en los 43,5 puntos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,05% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1754 dólares por cada euro.

Por su parte, la onza de oro troy se fortalecía un 0,75%, hasta los 4.335 dólares, mientras que el bitcoin se depreciaba un 1,27%, hasta los 86.500 dólares.