El Ibex 35 sube un 0,13% al cierre, hasta los 16.734 puntos

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes situado en los 16.734,5 puntos, lo que supone un alza del 0,13% respecto al cierre del lunes, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españolas busca nuevos máximos históricos.

En todo caso, el índice ha perdido fuerza tras haber llegado a rozar los 16.800 enteros en los primeros minutos de cotización durante la sesión de este martes.

Los inversores están pendientes, en parte, del resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se da por descontada una rebaja de los tipos de interés.

Los analistas de Renta 4 han desgranado que el mercado descuenta al 100% un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed --lo que dejaría los tipos en el 3,5-3,75%--, pero que toda la atención estará puesta en el mensaje de su presidente, Jerome Powell.

Según los expertos de Banca March, en Estados Unidos los mercados se muestran más cautos respecto a los recortes esperados de la Fed: "La llegada de los datos retrasados por el cierre de Gobierno, el impulso de los estímulos fiscales el año que viene y la inamovible fortaleza del consumo han reducido las expectativas de recortes a dos para 2026", han enmarcado.

También en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con un nuevo arancel del 5% sobre los productos importados de México, si éste no libera "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua.

Además, el mandatario estadounidense ha autorizado a la compañía Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas.

En el ámbito nacional, el Tesoro Público ha colocado este martes 2.252,548 millones de euros en una subasta --la última del año-- de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

En este contexto, los mayores incrementos en el selectivo han sido los de Mapfre (+2,14%), Indra (+1,93%), Solaria (+1,90%), ArcelorMittal (+1,55%), ACS (+1,32%) y Cellnex (+1,31%).

Del lado contrario, los mayores descensos han sido los de Fluidra (-2,33%), IAG (-1,16%), Enagás (-1,07%), Merlin (-0,98%), Grifols (-0,88%) y Endesa (-0,81%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido mixta. Londres ha caído un 0,03% y París, un 0,69%. De su lado, Fráncfort ha avanzado un 0,49% y Milán, un 0,33%.

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent cotizaba en los 61,92 dólares, un 0,90% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 58,23 dólares, un 1,10% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,311%, desde el 3,334% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído a 46,1 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1639 dólares por cada euro.