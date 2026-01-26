El Ibex 35 sube un 0,4% en la media sesión hasta los 17.600 enteros gracias al impulso de la banca

Archivo - Imagen del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,47% en la media sesión de este lunes, hasta alcanzar los 17.626,4 enteros, gracias al impulso de la banca que avanzaba más de un 1,5%.

Los analistas destacan dos acontecimientos que están marcando el inicio de la semana: por un lado, las tensiones geopolíticas en EEUU, después de que el presidente, Donald Trump, haya amenazado a Canadá con aranceles del 100% por el acercamiento del país norteamericano a China. Como efecto colateral, el oro se impulsa hoy más de un 2% hasta un máximo histórico de 5.120 dólares por onza.

El otro acontecimiento es la apreciación del yen frente al dólar, con una subida acumulada de casi el 6% con respecto al viernes pasado, entre rumores sobre una posible intervención gubernamental en el mercado en apoyo de la moneda nipona. Esto ha provocado que el índice Nikkei caiga un 1,8% en la sesión de este lunes.

Entre las referencias 'macroeconómicas', los analistas de Renta 4 destacan la publicación del índice del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que muestra que la confianza de los empresarios alemanes se ha mantenido estable en el arranque de 2026, aunque las expectativas de futuro han vuelto a empeorar en enero por tercer mes consecutivo, hasta situarse en su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo.

En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010.

Sin embargo, la principal cita de esta semana será la reunión del miércoles de la Reserva Federal de EEUU (Fed) que, según descuenta el mercado, mantendrá los tipos, según resaltan tanto XTB como Renta 4, ante "un empleo que no está tan débil y una inflación que no está controlada".

Se unen la publicación de resultados empresariales correspondientes a 2025, especialmente, los de cuatro de las siete grandes tecnológicas estadounidenses: Apple, Meta, Microsoft y Teslas. Renta 4 señala que estas cuentas, así como las de otras grandes compañías, servirán para calibrar el "momentum" de la IA. En España, destacan DIA, que se conocerán el jueves, y CaixaBank, el viernes.

En este contexto, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Bankinter (+2,04%), CaixaBank (+1,81%), Unicaja (+1,65%), Santander (+1,47%) y Naturgy (+1,16%). Por el lado contrario, las caídas más pronunciadas eran las de Amadeus (-2,18%), IAG (-1,66%), Indra (-1,27%), Acerinox (-0,92%) y Logista (-0,90%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto: Milán avanzaba un 0,36% al mediodía, mientras que Londres registraba una leve subida de 0,02%. En cambio, Fráncfort perdía un 0,26% y París, un 0,27%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,27%, hasta los 66,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba una alza del 0,32%, hasta los 61,21 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1855 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,230%, con la prima de riesgo en los 36,5 puntos básicos.