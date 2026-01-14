El Ibex 35 sube un 0,4% y supera los 17.700 puntos en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,38%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 17.700 enteros y situarse en los 17.773,5 puntos hacia las 9.00 horas.

Durante la jornada de hoy continúan las repercusiones de la investigación a la que está siendo sometido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este martes duramente a Powell, afirmando que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de "presiones" por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés.

En el terreno empresarial español, Tubacex registrará un impacto extraordinario negativo de 46 millones de euros en el beneficio neto de los resultados de 2025, derivado de ajustes contables voluntarios y no recurrentes, sin efecto en caja, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Inditex (+0,98%), IAG (+0,96%), BBVA (+0,9%) y Endesa (+0,9%), mientras que, por el contrario, entre los descensos destacaban Telefónica (-0,83%) y Banco Sabadell (-0,75%).

Las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,42% para París, del 0,24% para Londres, del 0,18% para Milán y del 0,02% para Fráncfort.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, caía este miércoles un 0,82%, hasta los 64,93 dólares, superando el umbral de los 64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, bajaba un 0,82%, hasta los 60,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1646 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,242%.