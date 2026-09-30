El Ibex 35 sube un 0,6% en la apertura y supera los 19.600 puntos, con el petróleo a más de 103 dólares

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una subida del 0,59% que le ha llevado a situarse en los 19.632,4 puntos, superando la cota de los 19.500 enteros que logró retener el martes.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, ya que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este martes, al término de su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que Teherán aguarda la respuesta oficial de Washington a su "plan de siete puntos" para la reapertura del estrecho de Ormuz, que fue trasladado a la parte estadounidense a través del mediador qatarí.

El ministro ha precisado en declaraciones a la prensa, recogidas por el ministerio de Exteriores de Irán, que uno de los representantes de Qatar se ha reunido con la delegación iraní este mismo martes y que espera que la respuesta definitiva de Estados Unidos (EEUU) llegue antes del miércoles a través de ese mismo canal.

El mandatario ha detallado que el plan presentado por Teherán recoge las condiciones fijadas por el líder supremo para la reapertura del estrecho, y ha subrayado que dichas condiciones "son completamente justas y razonables". "Si los estadounidenses afirman que buscan un acuerdo o una solución pacífica, nosotros presentamos esa solución", ha señalado.

EL BRENT SUBÍA UN 0,6%

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,3%, hasta los 89,6 dólares por barril.

En España, en el ámbito macro, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) ha informado que la compraventa de viviendas cayó un 11,1% en julio de 2026, hasta alcanzar las 65.395 unidades, con lo que encadena siete meses consecutivos de caídas interanuales, mientas que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 7,7%, hasta situarse en 2.112 euros/m2.

En el terreno empresarial, ayer, después de cierre de mercado, Indra comunicó que había aprobado la salida de cinco altos directivos vinculados con la etapa previa de Ángel Escribano y había fusionado, entre otras medidas, las unidades de Defensa y Espacio en una sola dirección general, liderada por Juan Ramón Hernández, y las divisiones de Tráfico Aéreo y Movilidad bajo la dirección general de ATM ('Air Traffic Management'), ocupada por Víctor Martínez.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban IAG (+1,6%), Acciona (+1,5%), Redeia (+1,1%) y Acciona Energía (+1%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Cellnex (-0,8%), Repsol (-0,3%) y Telefónica (-0,15%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Mientras Milán subía un 0,5%, Francfort y Londres crecían un 0,7% y París se alzaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1351 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,116%.