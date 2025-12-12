El Ibex 35 toca los 17.000 puntos por primera vez en su historia

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este viernes un ascenso de un 0,6%, hasta situarse en los 16.985,7 puntos, en una jornada de nuevos máximos históricos para la Bolsa española.

El selectivo nacional ha llegado a traspasar esta mañana por vez primera en su historia la cota de los 17.000 enteros, si bien en el tramo medio los avances se moderaban y el indicador se ponía ligeramente por debajo de esa altura.

El principal indicador del mercado español se dispone así a hacer un pleno en la semana de cierres positivos, en tanto que desde el pasado viernes acumula una subida de un 1,8%. A su vez, el Ibex enlazaría al cierre de esta jornada su tercera semana consecutiva de alzas.

Con estos datos, el Ibex 35 acumula una revalorización en Bolsa de más del 46% en lo que va de año, espoleado por las abultadas revalorizaciones de los bancos, que acumulan subidas del entorno del 100%. El aumento también está apuntalado por las energéticas, con Solaria subiendo un 114% este año, Iberdrola un 33% y Endesa un 45%; e industriales, con ACS sumando un 78% y ArcelorMittal un 74%.

De su lado, Indra, el valor más alcista de la Bolsa española, casi ha triplicado su valor bursátil por el contexto de rearme europeo.

De vuelta con la presente jornada, este viernes ha trascendido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el INE, que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

También se ha confirmado el IPC alemán en el mismo periodo al 2,3%, mientras que el PIB del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado, según los datos publicados este viernes.

En el terreno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los Estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) someterá en 2026 a los 110 bancos bajo su supervisión directa a una prueba de resistencia inversa para evaluar la capacidad de las entidades de gestionar el riesgo geopolítico, incluyendo cómo afectaría a su solvencia y a su modelo de negocio.

En el plano corporativo nacional, BBVA y OpenAI han firmado una alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial (IA), según ha informado este viernes el banco español en un comunicado.

Además, Talgo celebrará este viernes una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobarán los condicionantes necesarios para la entrada en su capital del Estado y del Gobierno vasco, junto con otros inversores privados, con el fin de impulsar su futuro industrial.

"Hoy no contaremos con citas de relevancia", han encuadrado los analistas de Renta 4, si bien han adelantado que la próxima semana "será más intensa", con datos de empleo e inflación en Estados Unidos y reuniones de bancos centrales en Europa y Japón.

Ante esta coyuntura, en el tramo medio de le negociación destacaba Ferrovial como valor alcista del Ibex 35 al subir un 2,28%. Por detrás se colocaban ArcelorMittal (+1,9%), Sacyr (+1,82%), Solaria (+1,6%) y ACS (+1,52%). En cuanto a las mayores caídas, apenas figuraban tres valores en este apartado encabezados por Indra (-0,35%) y CaixaBank (-0,15%).

Las principales Bolsas europeas también se decantaban al mediodía por los avances: Fráncfort sumaba un 0,32%; Londres un 0,35%; Milán un 0,54% y París un 0,62%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,34% y se situaba en los 61,07 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,3%, hasta los 57,43 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1723 'billetes verdes', un 0,13% menos, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años repuntaba ligeramente hasta el 3,297%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 44,52 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se apreciaba un 1,25%, hasta los 4.335 dólares, mientras que el bitcoin cedía un 0,5% y se cotizaba en los 92.500 dólares.