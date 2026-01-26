El Ibex 35 sube un 0,78% al cierre y busca recuperar los 17.700 puntos

Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una subida del 0,78%, de forma que el índice de las bolsas y mercados españoles se ha situado en los 17.680,5 puntos tras el toque de campana.

Los analistas destacan dos acontecimientos que están marcando el inicio de la semana: por un lado, las tensiones geopolíticas en EEUU, después de que el presidente, Donald Trump, haya amenazado a Canadá con aranceles del 100% por el acercamiento del país norteamericano a China. Como efecto colateral, el oro se impulsa hoy más de un 2%, hasta un máximo histórico de 5.120 dólares por onza.

El otro acontecimiento es la apreciación del yen frente al dólar, con una subida acumulada de casi el 6% con respecto al viernes pasado, entre rumores sobre una posible intervención gubernamental en el mercado en apoyo de la moneda nipona. Esto ha provocado que el índice Nikkei caiga un 1,8% en la sesión de este lunes.

Entre las referencias 'macroeconómicas', los analistas de Renta 4 destacan la publicación del índice del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que muestra que la confianza de los empresarios alemanes se ha mantenido estable en el arranque de 2026, aunque las expectativas de futuro han vuelto a empeorar en enero por tercer mes consecutivo, hasta situarse en su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo.

En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010.

Sin embargo, la principal cita de esta semana será la reunión del miércoles de la Reserva Federal de EEUU (Fed) que, según descuenta el mercado, mantendrá los tipos, según resaltan tanto XTB como Renta 4, ante "un empleo que no está tan débil y una inflación que no está controlada".

Se unen la publicación de resultados empresariales correspondientes a 2025, especialmente, los de cuatro de las siete grandes tecnológicas estadounidenses: Apple, Meta, Microsoft y Tesla. Renta 4 señala que estas cuentas, así como las de otras grandes compañías, servirán para calibrar el "momentum" de la IA. En España, destaca Dia, cuyos resultados se conocerán el jueves, y CaixaBank, el viernes.

De esta forma, los valores que más han subido este lunes han sido Bankinter (+2,72%), CaixaBank (+1,76%), Iberdrola (+1,69%), Banco Santander (+1,68%), Unicaja (+1,57%).

De otro lado, los valores que más han caído han sido Amadeus (-1,43%), Inditex (-1,20%), Acerinox (-1,14%), IAG (-1,08%) y Logista (-0,96%).

Respecto al resto de los principales índices europeos, solamente París ha cerrado en negativo, dejándose un 0,15%. Londres ha subido un 0,05%; Fráncfort, un 0,13%; y Milán, un 0,26%.

El barril de Brent cotizaba en 65,65 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,35% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,75 dólares, un 0,51%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha cerrado la sesión situado en el 3,229%, frente al 3,272% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído cuatro décimas, hasta los 36,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba al cierre de la sesión europea apreciándose un 0,50% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1885 dólares por cada euro.