El Ibex 35 sube un 1,06% y mira a los 14.700 puntos para renovar sus máximos desde hace más de 17 años

MADRID 7 Ago.

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves en los 14.690,9 puntos, lo que supone un incremento del 1,06% en una jornada que ha estado marcada por haber logrado nuevos máximos desde 2008, por encima de los incrementos que el selectivo registraba tanto en la apertura como en la media sesión.

La atención de los inversores ha estado puesta en la entrada en vigor de los nuevos aranceles comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano.

El texto, difundido por la Casa Blanca, incluye una lista de casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo de 10 y el 41%, como es el caso de Siria.

De su lado, el Consejo Federal de Suiza ha expresado este jueves su firme compromiso de continuar las conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de reducir "lo antes posible" el arancel del 39% que desde hoy se aplica a las exportaciones del país helvético hacia el mercado estadounidense.

En el terreno macroeconómico español, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.988,59 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por bonos a 3 años, pero recortando el interés por las referencias a 10 y 20 años, según los resultados publicados por el Banco de España.

ArcelorMittal ha cerrado la sesión como el valor con mejor desempeño, subiendo un 4,41%, por delante de Acerinox (+3,28%), ACS (+2,51%), Banco Santander (+2,20%), Rovi (+2,12%) e Inditex (+1,92%).

Del lado contrario, el peor desempeño del jueves ha sido para Indra (-3,23%), Redeia (-0,96%), Endesa (-0,85%), Colonial (-0,85%), Enagás (-0,64%) y Telefónica (-0,58%).

Solamente Londres ha cerrado la sesión en 'rojo' de entre los principales mercados europeos, cayendo un 0,69%. París ha subido un 0,97%; Fráncfort, un 1,12%; y Milán, un 0,93%.

El barril de Brent se situaba en los 66,66 dólares al cierre de la sesión europea, cayendo un 0,34%, mientras que el WTI se dejaba un 0,40%, hasta los 64,08 dólares.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,201%, frente al 3,229% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha cerrado en 57,1 puntos básicos, ocho décimas menos.

Respecto a las divisas, al cierre de la sesión europea, el euro se depreciaba un 0,17% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1640 dólares por cada euro.