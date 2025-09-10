El Ibex 35 sube un 1,29%, hasta superar los 15.200 puntos, con el impulso de Inditex (+6,5%)

Archivo - Interior de la Bolsa de Madrid (España), a 27 de julio de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 1,29%, hasta situarse en un nivel de 15.217,5 puntos, en parte gracias al impulso de Inditex, que ha registrado un alza del 6,52% en el parqué tras haber publicado resultados.

La firma textil ha comunicado que registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes.

Puig, que ayer presentó resultados tras el cierre del mercado, obtuvo unas ganancias netas atribuidas de 275 millones de euros entre enero y junio de 2025, cifra un 78,8% superior a la contabilizada en el mismo periodo del ejercicio pasado por menores costes extraordinarios.

Además, Repsol E&P, filial de exploración y producción (Upstream) del grupo, a través de su filial indirecta e íntegramente participada por Repsol E&P Capital Markets, ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros).

Con el foco en la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, este miércoles el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha señalado que cree que no se debería esperar una segunda OPA obligatoria por Banco Sabadell, porque "lo normal es que no se produzca", y ha defendido que no tiene intención de renunciar a alcanzar el umbral del 50% de aceptación.

En el plano internacional, marcado por las tensiones geopolíticas, el foco en Estados Unidos está puesto en una jueza federal que ha bloqueado de manera temporal el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien permanecerá en el cargo mientras impugna la decisión del presidente del país, Donald Trump, que la acusa de cometer fraude hipotecario.

Asimismo, tal y como han apuntado los analistas de Renta 4, Trump ha anunciado que está preparado para imponer aranceles secundarios a China e India por seguir comprando crudo ruso, siempre y cuando la Unión Europea (UE) también lo haga y de tal manera que todo conduzca a una forma de presión para que Rusia acabe con la guerra de Ucrania.

Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno del país, después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.

Por detrás de Inditex, los valores del selectivo que más han subido este miércoles han sido ACS (+3,26%), Solaria (+3,13%), ArcelorMittal (+2,07%), Merlin (+1,97%) y Banco Sabadell (+1,88%).

Del lado contrario se situaron Puig (-6,98%), IAG (-3,66%), Amadeus (-1,24%), Redeia (-0,97%) y Telefónica (-0,96%).

Respecto al resto de los principales índices europeos, París ha avanzado un 0,15% y Milán, un 0,12%, mientas que Fráncfort se ha dejado un 0,36% y Londres, un 0,19%.

El barril de Brent se situaba en los 67,36 dólares, un 1,48% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 1,64%, hasta los 63,67 dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,233%, desde el 3,250% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo caía hasta los 58,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro permanecía prácticamente estable frente al dólar, al negociarse a un tipo de cambio de 1,1716 dólares por cada euro.