Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado este lunes con una subida del 1,63%, lo que le ha llevado a acariciar los 19.200 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.181,1 puntos en una jornada marcada por el rebote del Nasdaq (+6,6%) ante el impulso de Nvidia, que tras la restitución de Jensen Huang como presidente y consejero delegado --así como miembro de la junta directiva "con efecto inmediato"--, se disparaba más de un 35%.

Al mismo tiempo, la sesión bursátil continua afectada por los acontecimientos en Oriente Próximo, que pese a la falta de avances hacia un acuerdo de paz, da un alivio a los precios del crudo, que se ubican por debajo de los 90 dólares el barril.

Las autoridades de Irán han desvelado este lunes que varios tribunales del país han emitido órdenes para reclamar a Estados Unidos (EEUU) el pago de 290.000 millones de dólares (cerca de 265.000 millones de euros) como compensación por los daños causados en la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra el país asiático.

De su lado, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado este lunes la oleada de violencia de colonos israelíes contra la población palestina de Cisjordania asegurando que la misma va contra la historia de Israel y "contra Dios mismo".

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 88,7 dólares al cierre de los parqués europeos, un 4,2% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- caía hasta los 80 'billetes verdes', un 3,95% menos.

"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang. "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (...)Tengo muchas ganas de volver al trabajo", ha añadido el de nuevo CEO de la firma de semiconductores tras su restitución.

Desde el día después de la salida de Huang y ante el fuerte desplome de la cotización de las acciones de Nvidia, que desde principios de octubre había perdido alrededor de un 48% de su valor, comenzó a especularse con un posible retorno del ejecutivo de origen taiwanés, alentado por los comentarios en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en repetidas ocasiones ha afirmado que la restitución de Huang sería lo mejor para la empresa.

Tal ha sido la presión, que el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido esta tarde que habló "directa e indirectamente" con la junta directiva de Nvidia y les convenció para que tomaran la decisión de restituir a Huang en el cargo.

En el plano bursátil, tras el toque de campana en Wall Street, los títulos del diseñador de chips de vanguardia para IA llegaban a subir hasta un 36,6%, borrando en su totalidad las pérdidas acumuladas del 27% desde el anuncio de la dimisión de Huang y recuperando en gran parte el 48% perdido desde el máximo intradía del pasado 6 de octubre.

"El hecho de que el fundador retome el mando ofrece a los inversores un motivo de peso para reevaluar las ventas masivas registradas la semana pasada. La rectificación del consejo de administración, apenas seis días después de haber descartado su vuelta, plantea también interrogantes sobre el gobierno corporativo y la planificación de la sucesión", ha argumentado el analista de mercado en eToro, Sam North.

En el ámbito macro, el crecimiento de la actividad del sector privado de la eurozona se ha mantenido estable durante el mes de noviembre, según la lectura preliminar del índice PMI compuesto, que ha repetido en 51,7 puntos, lo que apunta a que el ritmo de expansión de la economía de la economía de la región será del 0,3%.

En España, la aerolínea española Plus Ultra ha decidido suspender todas sus operaciones aéreas desde este lunes y hasta nuevo aviso, incluida su conexión con Venezuela, en un nuevo paso dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la compañía por sus dificultades económicas y financieras.

ARCELORMITTAL (+5,3%) Y ACS (+4%) IMPULSAN AL IBEX 35

En este sentido, los valores más alcistas del índice nacional han sido ArcelorMittal (+5,34%), ACS (+3,99%) Indra (+3,76%), IAG (+3,7%) y Acciona (+3,15%). Por el contrario, solo cuatro firmas se han teñido de 'rojo'. Se trata de Repsol (-2,25%), Telefónica (-1,31%), Naturgy (-0,8%) y Cellnex (-0,24%).

El resto de los principales mercados europeos también rebotaba al alza. De este modo, el DAX 30 alemán se ha alzado un 2,15%; el CAC 40 francés, un 1,48%; el FTSE 100 británico, un 1,3%; y el MIB italiano, un 0,65%. "Veremos si el rebote en las bolsas es sostenible, dada la enorme volatilidad", han remarcado los analistas de Renta 4.

EL ORO SE CONTAGIA DE LA EUFORIA EN BOLSA Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,864%, frente al 3,906% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo respecto al bono alemán se estrechaba levemente hasta los 59,11 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar (-0,68%), cruzándose en un tipo de cambio de 1,0894 'billetes verdes' por cada euro.

El principal activo refugio en situaciones de volatilidad, el oro, también se ha contagiado del impulso en renta variable hasta retomar el umbral de los 3.700 dólares la onza, lo que implica un alza del 3,5%.