El Ibex 35 sube un 3,84% en la semana, hasta rozar los 19.400 puntos, pese a los temores de la IA

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión con una subida del 3,84% semanal, su mejor semana desde abril, hasta situarse en los 19.369,50 puntos, en un jornada marcada, de nuevo, por el miedo a que la victoria de los demócratas limite la proliferación de los centros de datos y las dudas sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

El principal índice bursátil español ha finalizado la jornada de este viernes con un recorte del 0,60% y acumula una subida del 11,91% en 2026 y del 20,90% en un año.

Los analistas de XTB exponen que la menor exposición tecnológica del Ibex 35 en España "ha favorecido su comportamiento relativo", aunque también conserva vínculos con la inversión en inteligencia artificial.

"Solaria es un ejemplo: su combinación de generación renovable e infraestructura para centros de datos la sitúa entre las compañías que pueden captar nuevas oportunidades, pero también la hace sensible a los cambios en las expectativas sobre estos proyectos", ejemplifican.

En el ámbito geopolítico, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que otros dos petroleros han sido alcanzados por minas navales en el estrecho de Ormuz cuando intentaban atravesar "una ruta no autorizada", antes de agregar que ambos han tenido que detener su tránsito tras sufrir incendios a bordo por las explosiones.

De su lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Irán necesitará 25 años para "reconstruir" el país tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático y ha destacado que "pronto" decidirá si procede a "destruir el resto del país", en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de la ofensiva.

Ante este escenario, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha trasladado a Trump la importancia de "adoptar medios diplomáticas" y "evitar una mayor escalada" en Oriente Próximo.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent --de referencia en Europa-- descendía un 0,85% al cierre de los parqués europeos, hasta los 97,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- cotizaba se elevaba a 90,44 'billetes verdes', un 0,09% menos.

En el plano empresarial, Amadeus registró un beneficio neto de 1.081,6 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, IAG se anotó una ganancias después de impuestos de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2% menos que doce meses atrás. Ambas firmas estuvieron impactadas por por el encarecimiento del combustible y las disrupciones operativas como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión de este viernes han sido Solaria (+3,56%), Acciona Energía (+3,36%), Merlin Properties (+2,84%) y ACS (+2,41%). De su lado, Acerinox encabezó los descensos (-3,55%), seguido de Fluidra (-2,28%), Mapfre (-1,85%) y Telefónica (-1,83%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la semana con descensos: el índice británico FTSE 100 ha caído un 1,01%, el francés Cac 40 un 0,81%, el alemán Dax un 1,92%, el italiano FTSE MIB un 0,90% y el Euro Stoxx 50 un 0,98%.

"La volatilidad extrema y las señales de capitulación sugieren que los mercados podrían estar más cerca de un suelo importante de lo que muchos temen. No obstante, la prudencia aconseja plantearse si ha llegado el momento de despedirse de la 'fiebre por la IA' tal y como la conocemos", ha argumentado el director de Research de Julius Baer, Christian Gattiker.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street intentaba recuperar parte de lo perdido este jueves, con resultado dispar: el Dow Jones perdía un 0,02%, el S&P 500 subía un 0,69% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, remontaba un 1,54%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,835%, desde el 3,824% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ubicaba en los 59,24 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,62% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1149 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 1,06%, hasta situarse en los 4.069 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 1,19%, hasta los 75.464 dólares.