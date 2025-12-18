El Ibex 35 sube más de un 1% al cierre y alcanza los 17.100 enteros, nuevo máximo histórico

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha registrado un alza del 1,15% en la sesión de este jueves, lo que le ha permitido cerrar en los 17.132,6 enteros, un nuevo máximo histórico para el selectivo, que ya acumula una revalorización en lo que va de 2025 del 47%.

Las referencias más destacadas de hoy han sido, por un lado, la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que ha cumplido con las expectativas del mercado y ha dejado los tipos oficiales en el 2%; por el otro, se ha conocido que el IPC de EEUU bajó en noviembre al 2,7%, tres décimas menos que en septiembre --en octubre el dato no se publicó por el cierre de la Administración estadounidense--.

De fondo, otras dos referencias que ha recibido el mercado son la decisión del recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, hasta el 3,75%, y las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU, que alcanzaron la semana pasada un total de 224.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 13.000 personas respecto de la cifra anterior.

Los analistas de Renta 4 también resaltan las negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el uso de los activos rusos congelados por la guerra de Ucrania. Los mandatarios europeos se encuentran en Bruselas para debatir si utilizar estos activos como garantía de un préstamo sin intereses a Ucrania, un plan al que se opone, entre otros países, Bélgica, ya que es allí donde están congelados la mayoría de los activos rusos y el país puede afrontar demandas rusas.

Los expertos también resaltan el discurso que dio ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, más en clave interna que sobre política internacional. De hecho, anunció un "dividendo del guerrero" de 1.776 dólares a cada militar por Navidad, que tendrá un coste de 2.600 millones de dólares.

También en el plano internacional, el Gobierno de Israel ha anunciado un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel", según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha cifrado el valor del mismo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

En el terreno empresarial español, Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del aeropuerto de Newcastle, ambos ubicados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras (unos 309 millones de euros).

De su lado, Acerinox abonará el próximo 23 de enero un dividendo a cuenta de los resultados de este ejercicio por un importe bruto de 0,31 euros por acción, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por otro lado, Soltec ha remodelado su consejo de administración y ha acordado nombrar a Marcelino Oreja Arburua, exconsejero delegado de Enagás, como nuevo presidente.

También CaixaBank ha anunciado una reorganización, aunque de su comité directivo, que supone el nombramiento de Jordi Mondéjar como director de negocio en sustitución de Jaume Masana, que pasa a ser director general de SegurCaixa Adeslas.

En este contexto, Indra ha sido el valor que ha liderado las subidas al cierre, con un alza del 4,41%, seguido por Amadeus (+2,84%), Inditex (+2,55%), Solaria (+2,42%) y Rovi (+2,15%). Solo seis valores han cerrado en 'rojo': Redeia (-0,79%), Ferrovial (-0,39%), Telefónica (-0,29%), Acciona (-0,17%), Repsol (-0,13%) y Puig (-0,07%).

El resto de selectivos europeos también han cerrado con signo positivo: Fráncfort ha avanzado un 1,00%; Milán y París, un 0,82% y un 0,80% respectivamente, y Londres, un 0,65%.

El barril de Brent se situaba en los 60,01 dólares, un 0,55% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,42 dólares, un 0,86% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,277%, frente al 3,299% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 43 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1725 dólares por cada euro.