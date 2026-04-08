El Ibex 35 sube más de un 3% y supera los 18.000 puntos tras pactar EEUU e Irán una tregua temporal

1075805.1.260.149.20260408092252 Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 1,23%, en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 100 dólares el barril tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos (EEUU) e Irán tan sólo dos horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En concreto, el selectivo madrileño subía en la apertura hasta cotizar en los 17.659,40 puntos. No obstante, pasados los primeros minutos, el Ibex ampliaba sus ganancias hasta el 3,71% y conquistaba los 18.093,1 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 94 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 13,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares después de retroceder un 15%.

La fuerte bajada del precio del petróleo, que aún se encuentra por encima de los 72 dólares por barril previos a la guerra en Irán, se produce después de que Trump haya aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

La circulación naviera en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán implementó un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático permitía el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

En este contexto de optimismo, las principales Bolsas asiáticas han registrado fuertes avances. En concreto, el Nikkei japonés ha cerrado con un alza del 5,4%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido casi un 6,9%. Por su parte, el índice Shenzhen de China se ha revalorizado un 4,8% y la Bolsa de Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba un 2,9%.

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, CIE Automotive ha informado de que su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 12 de mayo, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción el 7 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

De su lado, Telefónica dio a conocer anoche que ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación en Telefónica México al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un importe de 450 millones de dólares estadounidenses (unos 389 millones de euros al tipo de cambio actual).

En el terreno 'macro', el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.

Además, la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arrancará este miércoles con la presentación de las declaraciones por Internet.

En el arranque de la sesión, Sabadell se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 4,86% instantes después de la apertura, por delante de Bankinter (+4,35%) y de Sacyr (+4,25%). En el extremo opuesto, los títulos de Amadeus se dejaban un 2,68%, los de IAG un 1,88% y los de Repsol un 1,32%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy también con subidas, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 2,6% y el Cac40 de París un 3,6%, mientras que el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 4,9%. De su lado, Milán ganaba un 4%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1698 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,35%.