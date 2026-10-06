El Ibex 35 sube un 1% en la media sesión, por encima de los 19.450 puntos, con el crudo en 98 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes con un avance del 0,9%, que le llevaba a situarse en los 19.475 puntos, tras cerrar el lunes con una subida del 1,1%, que le hizo rozar los 19.300 enteros.

Los mercados siguen muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo, después de que los países del G7 decidieran el pasado viernes liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel. Así, este martes el crudo, aunque se mantiene en niveles históricamente elevados, bajaba hasta los 98 dólares.

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó en la tarde de este lunes de tres ataques contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz, objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y del más amplio impuesto por Estados Unidos.

Además, las milicias hutíes de Yemen han comunicado el lanzamiento de una serie de misiles y drones contra objetivos militares y económicos dentro del territorio saudí en represalia por los bombardeos saudíes en Yemen. En respuesta, Turquía y Pakistán han anunciado este lunes el envío de fuerzas militares en apoyo a Arabia Saudí, país con el que comparten la Alianza de La Meca, al tiempo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reiterado la intención de Washington de cumplir los pactos en materia de seguridad con el país.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 1,8% en media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 98,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se abarataba casi un 2%, hasta los 87,6 'billetes verdes' por barril.

En España, en el plano macro, el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.470,63 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido antes de la apertura del mercado que el banco francés BPCE y Banco Sabadell han llegado a un acuerdo por el cual la entidad gala se ha hecho con un 7% del capital de la entidad catalana, al tiempo que se ha comprometido a no superar el 9,99%.

De su lado, BBVA ha informado que ha lanzado una nueva unidad global de inversión dirigida a clientes de medio y alto patrimonio, con la que prevé hacer crecer un 20% anual sus activos bajo gestión apoyándose en su presencia internacional.

En este marco, a las 12.00 horas de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Rovi (+3,5%), Solaria (+3,32%), Puig (+2,8%), Grifols (+2,7%) y Sabadell (+2,34%). En el extremo opuesto, solo seis valores cotizaban en rojo, con Ferrovial (-1,98%) y Repsol (-1,64%) encabezando las correcciones.

Por su parte, las principales Bolsas europeas tambíen se sumaban al verde en la media sesión. París subía un 0,64%; Fráncfort, un 0,73%; Londres, un 0,78%; y Milán un 1,01%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,124 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 4,065%.