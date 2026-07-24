El Ibex 35 supera los 19.300 puntos tras subir un 0,5% en plena ola de resultados y con el crudo a la baja

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,45%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 19.300 puntos y situarse en los 19.354,5 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores siguen pendientes de la ola de resultados y los precios del petróleo.

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 99,3 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 1,6%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 90,6 dólares después de retroceder un 1,7%.

En España, Almirall ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 39,6 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 49,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

De su lado, Banco Sabadell ha señalado que cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 971 millones, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB, que formó parte del grupo durante cuatro meses.

Asimismo, el banco ha aprobado una reducción de su capital social de 14,97 millones de euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del Programa de Recompra.

Por su parte, Tubacex ha indicado que cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas de 323,6 millones, un 10,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y obtuvo 700.000 euros de beneficio, un 95,8% menos en comparación con el mismo trimestre de 2025, con un Ebitda de 37,9 millones de euros, equivalente a un margen del 11,7%.

Acerinox ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 77 millones en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en EEUU y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo.

Además, El Corte Inglés celebrará este viernes en Madrid su junta general ordinaria de accionistas, que será la primera de Cristina Álvarez como presidenta de la compañía.

Por último, Iberdrola ha apuntado que un 74,63% de su capital ha optado por recibir títulos de la compañía en el marco del programa de retribución flexible de la energética, correspondiente al dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acerinox (+7,6%) y Sabadell (+2,2%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Mapfre (-4,7%) e Indra (-2,4%).

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo positivo, con ganancias del 0,7% para Francfort y del 0,1% para París, mientras que Milán crecía un 0,5% y Londres se mantenía en tablas.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,139 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,655%.