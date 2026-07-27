La cartera de pedidos de Embraer alcanza nueva cifra récord por séptimo trimestre consecutivo

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Embraer reportó una cartera de pedidos de 34.500 millones de dólares (30.269 millones de euros) en el segundo trimestre, lo que supuso una nueva cifra récord por séptimo trimestre consecutivo, además de representar un aumento del 16% en comparación al mismo periodo de 2025, según un comunicado.

En concreto, el área de aviación comercial concentró la mayor cantidad, con un total de 15.100 millones de dólares (13.248 millones de euros), un 15% más internaual, impulsada por el nuevo pedido de Azorra de 15 aviones E195-E2.

Durante el Salón Aeronáutico de Farnborough en Reino Unido, Embraer reveló que Fuji Dream Airlines era el cliente de un pedido de dos aviones E175. Estas aeronaves ya estaban incluidos en la cartera de pedidos y figuraban previamente como pedidos en firme de un cliente no revelado.

A continuación, el departamento de aviación ejecutiva registró 7.800 millones de dólares (6.843 millones de euros) en el segundo trimestre, lo que significó una cifra un 5% superior al año pasado.

Además, la cartera de defensa y seguridad ascendió a 6.100 millones de dólares (5.352 millones de euros), lo que representó un aumento del 42% frente al año anterior, impulsado por un acuerdo histórico con los Emiratos Árabes Unidos relativo al C-390 Millennium. Por último, servicios y soportes alcanzó un nuevo récord, llegando a los 5.500 millones de dólares (4.825 millones de euros).