El Ibex cae un 0,13% al mediodía y se aleja de los 17.700 enteros, lastrado por Repsol (-5%)

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un ligero descenso del 0,13%, lo que lo situaba en los 17.672 enteros, lastrado por la caída de más del 5% que registraba Repsol en un entorno marcado por las tensiones geopolíticas en Irán y Groenlandia.

Las revueltas y la represión en Irán, y la posible entrada al conflicto de EEUU, es lo que está guiando la evolución del precio del petróleo en las últimas sesiones. Si en los días previos, EEUU había amenazado con una operación militar en el país persa, este jueves los analistas descartan un ataque inminente de la potencia norteamericana, lo que ha ayudado a moderar las subidas del 'crudo'.

Al mediodía, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 3,92%, hasta los 63,92 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 3,97%, hasta los 59,56 dólares.

Los analistas de Renta 4 apuntan a que Teherán se había comprometido a "dejar de matar personas involucradas en protestas generalizadas", lo que alejaría el ataque de EEUU. Sin embargo, advierte de que una acción militar "no queda descartada", aunque "la intención es que cualquier operación que pueda producirse debería ser definitiva sin que derive en una guerra prolongada".

En cuanto a Groenlandia, los expertos de Renta 4 resaltan la reunión que mantuvieron este pasado miércoles los ministros de exteriores de la isla y de Dinamarca con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, que se saldó con un "compromiso de fortalecer la cooperación con Washington", aunque esto no significa que Groenladia pase a ser "propiedad de EEUU".

Además, Dinamarca ha anunciado que aumentará la presencia militar y las maniobras en la isla ártica en colaboración con sus aliados de la OTAN, incluyendo Francia y Alemania.

Por otro lado, la Corte Suprema de EEUU finalmente no se pronunció ayer sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump, de manera que vuelve a retrasarse su decisión, que los inversores esperan para conocer su repercusión y si son sustituidos por otros.

En el ámbito empresarial, Renta 4 destaca que hoy se publican los resultados de Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock, después de que este miércoles ya lo hicieran Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. "Se mantiene el sesgo positivo de los resultados en la banca americana en el cuarto trimestre de forma generalizada, pero con unas guías muy alineadas con el consenso", que en la sesión de ayer registraron caídas de alrededor del 4% en Bolsa.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.856,7 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversiones por las referencias a 15 y a 50 años.

En concreto, se ha subastado una nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45%.

En este contexto, Repsol era el 'farolillo rojo' del Ibex 35 al mediodía, con un descenso en su cotización del 5,82%. Le seguían Grifols (-3,13%), Puig (-1,49%), Inditex (-1,07%), Telefónica (-0,79%) y Rovi (-0,72%). Del lado contrario, las mayores subidas se las anotaban Aena (+1,83%), Banco Santander (+1,24%), Mapfre (+0,95%), Endesa (+0,88%) y ACS (+0,74%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en el tramo medio de negociación. París perdía un 0,30% y Fráncfort se mantenía plano, mientras que Londres avanzaba un 0,56% y Milán, un 0,41%.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1636 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,221%, con la prima de riesgo ya por encima de los 40 puntos básicos.