El Ibex cede un 1,7%, al borde de los 19.100 puntos, ante el repunte del crudo y los rendimientos de los bonos

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha caído un 1,68% este miércoles, lo que le ha llevado al borde de los 19.100 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.118 puntos en una jornada influenciada por los acontecimientos en Oriente Próximo, que han elevado los precios del petróleo por encima de los 101 dólares y presionado las rentabilidades de la renta fija, que se mantiene en niveles máximos.

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han anunciado este miércoles múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino, que apoya a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

Además, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha afirmado esta madrugada que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán "continúan" con Doha en la mediación --en la que también ejerce un destacado 'rol' Pakistán-- destinada a poner fin al conflicto bélico que se extiende ya por más de siete meses.

En paralelo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en 74.250 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, de los que se cumplen tres años, una cifra que incluye a cerca de 1.470 fallecidos por ataques israelíes pese al acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 101,65 dólares al cierre de los parqués europeos, un 1,05% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- avanzaba un 0,3%, hasta los 89,70 'billetes verdes'.

"La recuperación de la oferta ha avanzado considerablemente y las exportaciones de petróleo desde Oriente Próximo se acercan a los niveles previos al conflicto. No obstante, los ataques esporádicos de Irán a buques alimentan el temor y la incertidumbre, inflando los precios del crudo con una prima de riesgo desmesurada y persistente", ha explicado el responsable de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

LA BANCA LIDERA LAS CAÍDAS DEL IBEX 35

En el ámbito energético, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EEUU) ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables, elevando así a 13 las condenas en tierras estadounidenses.

Asimismo, BBVA Research ha elevado dos décimas, hasta el 2,6%, su previsión para el Producto Interior Bruto (PIB) español y prevé una moderación del crecimiento hasta el 2,1% el año que viene --sin variación respecto a la estimación anterior--, tras advertir de que el encarecimiento de los costes energéticos y el endurecimiento de las condiciones financieras actuarán como vientos en contra, ralentizando el ritmo de expansión.

De su lado, los expertos de la entidad estiman que el incremento en el coste del petróleo y del gas podría restar entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al aumento del PIB y sumar entre 0,8 y 0,9 puntos porcentuales a la inflación en España hasta finales de 2027. Así, sus previsiones apuntan a una inflación en España de 3,6% en 2026 y del 3,2% en 2027.

En el terreno empresarial, este miércoles concluye el plazo para la presentación de la primera oferta por Tubos Reunidos y el último dato oficial es que hay, al menos, 14 interesados en adquirir la compañía.

En este contexto, los mayores subidas las han protagonizado Telefónica (+1,51%), Rovi (+1,46%), Acciona (+0,95%), Grifols (+0,65%) y Logista (+0,46%). Del lado contrario, el desplome lo ha liderado el sector bancario, que durante las jornadas anteriores había recuperado posiciones. Así, las mayores caídas se las han anotado ArcelorMittal (-4,53%), CaixaBank (-3,52%), Solaria (-3,51%), BBVA (-3,5%) y Unicaja (-3,42%).

"Los inversores tienen la mirada puesta ya en la temporada de resultados del tercer trimestre, que empieza oficialmente la semana que viene", han explicado los analistas de Bankinter.

El resto de los principales mercados europeos también reaccionaba a la baja durante la presente jornada. En este sentido, el FTSE 100 de Londres se ha dejado un 0,89%; el CAC 40 de París, un 1,44%; el DAX 30 de Fráncfort, un 1,53%; y el MIB de Milán, un 2,62%.

TEMOR A UNA CRISIS DE DEUDA EN FRANCIA

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,107%, desde el 4,07% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba a 64,6 puntos básicos.

Las rentabilidades en el resto de países europeos siguen la senda alcista, en especial en Francia, donde el interés del bono a 10 años ya roza el 5% anual, y azuza el temor a una nueva crisis de deuda. Así, el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, ha admitido que la situación fiscal del país galo "es compleja" ante el repunte de los rendimientos exigidos a la deuda francesa, aunque ha subrayado que no se dan las condiciones para una intervención del Banco Central Europeo (BCE), cuya misión es combatir la inflación, "no resolver los problemas presupuestarios de Francia".

"Un movimiento como este recuerda lo vivido en 2022, pero ahora la demanda no termina de ser fuerte, Europa apenas crece y el BCE parte de una posición de tipos distinta. La diferencia más significativa es precisamente ese punto de partida en la política monetaria del Banco Central. Encarar un periodo inflacionario con los tipos de interés en negativo provoca que las subidas tengan que ser rápidas y contundentes", han argumentado los analistas de Ibercaja Gestión.

A raíz del repunte del petróleo y de las rentabilidades de los bonos, el dólar, actual activo refugio durante el presente conflicto en Oriente Próximo, ha vuelto a repuntar en la jornada de este miércoles. Así, el euro se depreciaba un 0,68% frente la divisa estadounidense al cierre de los parqués europeos, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1185 'billetes verdes'.

En paralelo, el alza del dólar y del interés de la renta fija han vuelto a lastrar los precios del oro, que al volverse más caro para inversores internacionales y no pagar dividendos ni cupones corregía un 1,4% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta el entorno de los 4.100 dólares.