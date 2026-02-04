El Ibex cierra en negativo (-0,09%) y pone en riesgo los 18.100 puntos, lastrado por Indra y Santander

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado con un ligero descenso del 0,09%, hasta poner en riesgo los 18.100 enteros, lastrado por las caídas de Indra (-5,68%) y Santander (-3,48%), ante las dudas que plantean algunos movimientos corporativos de estas compañías, según los analistas.

En cuanto a Indra, los expertos de XTB señalan a la incertidumbre sobre la compra de EM&M, después de que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, pidiera parar la operación. "El mercado teme que se realice una compra sobrevalorada o que empiece a haber tiranteces entre el Gobierno, a través de la SEPI, y el equipo directivo. En cualquier caso, también se ha mezclado con una rebaja de las tensiones geopolíticas", agrega el bróker.

Por otro lado, Banco Santander adelantó a ayer la presentación de sus resultados anuales de 2025 --previstos para este miércoles--, anunciando un beneficio neto récord por encima de los 14.000 millones de euros.

Sin embargo, más destacado ha sido la información sobre la adquisición de un banco estadounidense, West Bank, por 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros), con el objetivo de llevar la rentabilidad de su filial estadounidense al 18% a cierre de 2028.

En el plano 'macro', el PMI compuesto para la zona euro ha mostrado que el crecimiento de la actividad del sector privado de España se moderó sustancialmente en enero, cuando este índice compuesto bajó a 52,9 puntos desde los 55,6 del final de 2025, su peor lectura desde el pasado mes de junio.

Asimismo, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero, tres décimas por debajo del dato revisado del 2% en diciembre de 2025, lo que supondría que estaría por debajo del objetivo de estabilidad del BCE, fijado en el 2% a medio plazo.

En este entorno, el Ibex 35 ha finalizado en los 18.102,5 enteros, con Cellnex (+6,61%) y Telefónica (+5,57%) como valores alcistas. Por detrás les seguían Inditex (+3,36%), Puig (+3,16%) y Redeia (+2,39%). En el terreno negativo, tras las caídas de Indra y Santander, les sucedían Solaria (-3,30%), ACS (-3,06%), Acerinox (-2,65%) y ArcelorMittal (-2,34%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solo Fráncfort ha registrado una caída del 0,72%. En cambio, Milán ha avanzado un 0,47%; París, un 1,01%; y Londres, un 0,85%.

El barril de Brent se situaba en los 67,77 dólares, un 0,62% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,51 dólares, un 0,47% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,228%, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 36,2 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,09% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1808 dólares por cada euro.