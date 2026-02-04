Cuánto pagarán los autónomos en 2026: así quedan las cotizaciones tras la aprobación del decreto de pensiones

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Persona Sujeta Un Portátil - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha decidido aprobar la congelación de las cuotas de autónomos para 2026 en un nuevo decreto específico, separado del anterior paquete de medidas sociales. En este texto también se incluyen la subida de las pensiones, la exención de presentar la declaración de IRPF para las personas desempleadas y la actualización de las tarifas de cotización por contingencias profesionales, evitando así mezclar estas medidas con otras que provocaron la caída del decreto previo.

En concreto, el Pleno del Congreso del 27 de enero, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, derogó el Real Decreto-ley 16/2025, conocido como 'ómnibus', que además de la congelación de cuotas contenía la prórroga del llamado 'escudo social' frente a desahucios, cortes de suministros básicos y varias deducciones fiscales.

A continuación, explicamos cómo quedan las cuotas de los autónomos según este nuevo decreto aprobado por el Gobierno, pendiente aún de su convalidación por el Congreso de los Diputados.

¿APROBARÁ EL CONGRESO LAS NUEVAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS?

La medida ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y, en un plazo máximo de 30 días, debe ser convalidada por el Congreso, de modo que todavía no es definitiva para los autónomos. La votación de esta norma está ligada a la subida de las pensiones, el PP y Junts se han mostrado dispuestos a apoyar el decreto si se tramita como un texto separado, mientras que Vox mantiene, por ahora, una posición de rechazo.

Si el congreso aprueba la revalorización de las pensiones, como parece que va a suceder, las cuotas de los autónomos se mantienen este año iguales que en 2025.

¿CÓMO FUNCIONAN EL SISTEMA DE COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS?

Este sistema de cotización, acordado con las principales organizaciones de autónomos, arrancó a principios de 2023 y cuenta con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032.

Consta de 15 tramos de cuotas que en 2025, tomando como referencia la base mínima, oscilaron entre los 200 a los 590 euros mensuales, las mismas cantidades que pagarán este año.

Los autónomos tienen la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.

Los rendimientos netos se calculan deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.

Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado es la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.

ASÍ QUEDAN LAS CUOTAS QUE DEBEN PAGAR LOS AUTÓNOMOS

Las cuotas mensuales para un autónomo que cotice por la base mínima y tenga rendimientos netos inferiores a 1.700 euros al mes (es decir, dentro de los seis primeros tramos) irán aproximadamente de 206 a 300 euros, según el tramo de ingresos en el que se encuadre y la base de cotización que tenga asignada.

Por su parte, un autónomo que presente rendimientos netos por encima de los 3.620 euros y hasta 4.050 euros mensuales o igual a ese monto (tramo 13) y que cotice por la base mínima pagará en torno a 504 euros mensuales.

En el último tramo, se encuentran todos los autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros mensuales, su cuota para este 2026, si cotizan por la base mínima, será de unos 607 euros mensuales, mientras que, si se cotiza por la base máxima, las cuotas podrán superar los 1.600 euros mensuales.

¿CÓMO SE CALCULAN LAS CUOTAS?

La cuota de autónomos se calcula aplicando sobre la base de cotización un tipo total del 31,5%, resultado de sumar los distintos conceptos de cobertura. Ese porcentaje se compone de un 28,30% para contingencias comunes, un 1,30% para contingencias profesionales, un 0,90% correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un 0,10% destinado a la formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora y un 0,90 por cese de actividad.

¿CÓMO AFECTA EL MEI A LAS CUOTAS DE 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasa del 0,80% al 0,90% y se aplica sobre la base de cotización. En los trabajadores por cuenta ajena, ese porcentaje se reparte entre la empresa y el trabajador, mientras que los autónomos asumen íntegramente ese 0,90% dentro de su cuota.

El MEI seguirá aumentando de forma gradual hasta 2029, cuando quedará fijado en el 1,2%. La recaudación obtenida con este recargo se ingresa en el fondo de reserva de la Seguridad Social, la conocida "hucha de las pensiones", para reforzar la sostenibilidad futura del sistema.