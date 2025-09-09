El Ibex pierde los 15.000 puntos en la media sesión, todavía pendiente de Francia

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 1 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se situaba en los 14.965,4 puntos en la media sesión de este martes, con una caída del 0,25%, lo que le llevaba a perder la cota de los 15.000 enteros que había logrado mantener en la apertura.

La atención de los inversores estaba parcialmente puesta en Francia, después de que el primer ministro galo, François Bayrou, perdiera ayer la moción de confianza por 364 votos de partidos de izquierda y de extrema derecha y sólo 194 votos a su favor.

En España, el Tesoro ha colocado este martes 2.526,4 millones de euros en una subasta de deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a tres meses, pero elevando el interés por la referencia a nueve meses, según los datos publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el terreno empresarial, pero fuera del Ibex 35, Cirsa, la compañía de los juegos de azar y máquinas recreativas que debutó en Bolsa el pasado mes de julio, ha presentado antes de la apertura del mercado sus cuentas correspondientes al primer semestre de este año, cuando registró un beneficio atribuido de 28 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,7% respecto a las ganancias obtenidas en el mismo periodo de 2024. A media sesión, sus títulos subían un 2,27%, hasta los 15,8 euros en el Mercado Continuo.

Siguiendo con la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado en varias entrevistas con medios catalanes que la oferta es "inamovible en cualquiera de sus vertientes" y que, con ella, Cataluña ganará peso económico, dado que, según él, su entidad financiera es la que más ha apostado por Cataluña.

Hacia las 12.00 horas, los valores que más subían del selectivo eran Merlin (+0,88%), Inditex (+0,82%), Mapfre (+0,74%), Acerinox (+0,65%) y Logista (+0,28%). Del lado contrario se situaban Solaria (-2,39%), Indra (-1,91%), Grifols (-1,85%), Ferrovial (-1,24%) y Naturgy (-0,98%).

Respecto al resto de los principales índices europeos, Fráncfort caía un 0,29% mientras que el resto evolucionaba al alza. Londres subía un 0,22%; París, un 0,31%; y Milán, un 0,48%.

De su lado, el barril de Brent cotizaba en 66,48 dólares este martes, un 0,70% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 62,73 dólares, un 0,77% más.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en 3,245%, frente al 3,229% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a Alemania alcanzaba los 58 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se negociaba a un tipo de cambio de 1,1764 dólares por cada euro, prácticamente sin cambios.