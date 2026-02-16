El Ibex repunta un 1,09% en la media sesión y se afianza por encima de los 17.850 puntos

Archivo - Cartel situado en las inmediaciones del Palacio de la Bolsa en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 aceleraba su rebote en la media sesión de este lunes, subiendo un 1,09% hacia las 12.00 horas y situándose en los 17.865,3 puntos, frente al alza del 0,4% registrado en la apertura.

Los inversores han conocido este lunes el dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Japón, que registró una expansión del 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en contraste con la contracción del PIB del 0,7% de los tres meses anteriores.

En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental permanecerán cerradas hasta el día 23 por la festividad del Año Nuevo Lunar, mientras que el mercado de Hong Kong cerrará por la tarde y reanudará la negociación el viernes.

Asimismo, Wall Street permanecerá cerrado este lunes por festivo, aunque los principales datos macro de Estados Unidos no se conocerán hasta el viernes, cuando se publicará el PIB del cuarto trimestre.

"A nivel geopolítico, durante el fin de semana se celebró la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se certificó la necesidad de unión y autonomía estratégica europea, lo que a su vez implica fuertes inversiones en sectores estratégicos (defensa, tecnología, cadenas de suministro)", han explicado los analistas de Renta 4.

En el plano nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

De su lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha asistido a la firma, ha anunciado previamente que el nuevo fondo soberano 'España Crece' movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

En este contexto, ACS era el principal valor alcista en la media sesión (+3,26%), por delante de Banco Santander (+2,77%), BBVA (+1,94%), Aena (+1,84%), Indra (+1,57%), Banco Sabadell (+1,41%) y Mapfre (+1,36%).

Del lado contrario, los principales descensos eran los de Puig (-0,78%), Fluidra (-0,63%), Amadeus (-0,51%), Endesa (-0,38%) y Redeia (-0,38%).

El resto de los principales mercados europeos también evolucionaba al alza, con Londres subiendo un 0,20%; París, un 0,29%; Fráncfort, un 0,05%; y Milán, un 0,38%.

El barril de Brent cotizaba hacia las 12.00 horas en los 67,93 dólares, un 0,24% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 0,24%, hasta los 63,01 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,140%, por encima del 3,134% del registrado a cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 38 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente sin cambios frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1864 dólares por cada euro.