El Índice General de la Bolsa de Madrid estará compuesto por 111 valores en el primer semestre de 2026

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) estará compuesto por 111 compañías en el primer semestre de 2026, una más que al cierre de la segunda mitad de 2025, según Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado.

El comité de gestión de este índice lo ha decidido así en su última reunión ordinaria del revisión del índice. Es consecuencia de las altas de Cirsa e Izertis y de la baja de Minor Hotels.

Entrando al detalle, desde el gestor bursátil han explicado que las dos nuevas compañías que entran en los índices cumplen los requisitos necesarios para ello.

De su lado, las exclusión de Minor Hotels se produce tras la oferta pública de exclusión formulada por la propia compañía, que concluyó con éxito el pasado mes de septiembre.