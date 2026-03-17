Indra cae casi un 8% ante las dudas sobre la continuidad de Escribano en la presidencia

Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra caían casi un 8% en Bolsa cercanas las 11.00 horas y lideraban las pérdidas del Ibex 35 ante los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano como presidente de la compañía.

En concreto, en torno a las 10.50 horas, las acciones de la compañía bajaban un 7,55%, hasta un precio de 55,1 euros por título, con lo que acentuaban la caída del 1,59% con la que abrieron la sesión de este martes.

Según una información publicada por el diario 'El Confidencial' antes de la apertura del mercado, el Gobierno, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el mayor accionista de la empresa, con una participación del 28%-, habría pedido el cese "inminente" de Escribano de la presidencia de Indra.

Dicha petición se produce con la posible operación de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) encima de la mesa, la cual ha suscitado reticencias por parte del Ejecutivo, ya que esta puede suponer un conflicto de interés al poseer EM&E un 14,3% de Indra y ser el segundo mayor accionista de la compañía.

Además, Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, forma parte del consejo de administración de la firma en representación de EM&E.

Así, según 'El Confidencial, el Gobierno quiere que la salida de Ángel Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo. De concretarse, la salida de Ángel Escribano podría producirse este mismo viernes, con la bolsa cerrada, para evitar oscilaciones bursátiles de la cotización de Indra, apunta dicho medio.

Sin embargo, esta decisión no afectaría al actual consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, quien mantendría su puesto.

El presidente ejecutivo de Indra insistió ayer en que se mantiene "totalmente al margen" de la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), un proyecto "que nació antes" de su llegada al frente de la compañía de defensa española.

"Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra", señaló ayer Escribano durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa'.

Preguntado por qué haría si finalmente no saliera adelante la transacción, el directivo ha respondido: "¿Qué haría yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Solo sé hacer una cosa, que es trabajar y trabajar duro", añadió.