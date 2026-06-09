Indra se hunde casi un 5% en Bolsa tras fracasar el proyecto del futuro caza europeo

Indra Group - CEDIDA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra se hundía casi un 5% en Bolsa en los primeros compases de la sesión de este martes después de que anoche se conociese que el proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia ha fracasado tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios.

En concreto, los títulos de la empresa de defensa se dejaban un 4,5% en torno a las 9.40 horas de la mañana, hasta los 54,38 euros, siendo la mayor caída de todo el mercado.

No obstante, en los primeros instantes de la apertura la bajada de Indra no era tan acusada, ya que empezó cayendo un 3,66%, en los 54,82 euros.

Según fuentes del Gobierno alemán, el canciller Friedrich Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, han llegado a la conclusión de que el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no podrán ponerse de acuerdo sobre quién debe liderar el programa.

Merz ha aconsejado al mandatario francés que no siga adelante con este proyecto de defensa, considerado el más ambicioso hasta la fecha y que fue lanzado en julio de 2017 por la entonces canciller alemana Angela Merkel y por Macron.

No obstante, sí se ha mostrado a favor de continuar con el desarrollo de una nube de combate.