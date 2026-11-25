El presidente de Indra, Ángel Simón, interviene durante una rueda de prensa, en la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2026, en Alcobendas, Madrid (España). Indra ha presentado las principales líneas de su nuevo plan estratégico y las perspectivas de las - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra han culminado la sesión de este miércoles con una subida cercana al 4%, en el día en el que la compañía ha lanzado su nuevo plan estratégico, 'Forward2030'.

En concreto, la empresa capitaneada por Ángel Simón ha liderado las subidas del Ibex 35, con un alza del 3,81%, hasta intercambiar sus acciones a un precio unitario de 54 euros.

En lo que va de año, el valor acumula una subida del 8,87%, tras haber marcado su máximo en 65,4 euros el pasado 29 de octubre y su mínimo el 27 de marzo, con 45 euros.

De acuerdo con su nuevo plan, presentado este miércoles antes de la apertura del mercado en el marco de su Día del Inversor, la empresa española prevé más que duplicar sus ingresos en 2030, hasta situarlos en 12.000 millones de euros.

Con esta hoja de ruta, la compañía española busca reforzar su posición como "líder global" en tecnologías duales para sectores críticos con una propuesta de "valor única" en torno a tres ejes: defensa y espacio, tecnología inteligente e infraestructuras críticas.

De este modo, Indra aspira a alcanzar unos ingresos superiores a los 12.000 millones de euros en 2030, que más que duplican los ingresos de 5.457 millones de 2025; un resultado de explotación (Ebit) superior a los 1.500 millones de euros, con un margen Ebit por encima del 12,5%; y una generación de caja de más de 3.100 millones entre 2026 y 2030, excluyendo anticipos de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

La compañía ha explicado que, al partir de una cartera de más de 22.000 millones, de los que alrededor del 70% se convertiría en ingresos hasta 2030, para alcanzar estos objetivos sólo sería necesario un 'book-to-bill' inferior a 1,1x, frente al 1,4x medio de Indra entre 2021 y 2025, lo que "reduce el riesgo y proporciona visibilidad".

Los ingresos por empleado (FTE) prácticamente se duplicarán, pasando de, aproximadamente, 120.000 euros en 2026 a más de 215.000 euros en 2030, gracias al programa de 're-skilling' y 'up-skilling', con una inversión en transformación de 240 millones de euros, al cambio del 'mix' de negocios, la escala por incrementos en la producción impulsada por el plan de industrialización y a eficiencias de la inteligencia artificial (IA).

Sobre estos cimientos, la ambición de Indra es lograr 20.000 millones de euros de ingresos en 2035.

Para ello, Indra va a evolucionar hacia un único sistema integrado que conecta todas las capacidades del grupo y las lleva a su "máximo potencial" con IndraMind, la innovación y un nuevo modelo operativo, capaz de dar respuesta a las necesidades actuales a la vez que construye una oferta "competitiva de futuro que la consolida como empresa de producto".

"Esa fuerza conjunta de grupo permitirá a la compañía crear propuestas de valor únicas y potenciar el talento tecnológico", ha destacado la multinacional.

RIESGO ELECTORAL Y 'GOVERNANCE'

Indra ha asegurado que ha tenido en cuenta el riesgo asociado al posible cambio de Gobierno tras las elecciones generales del próximo domingo en el plan 'Forward2030' que han presentado hoy, en el que afirma que "han sido conservadores".

"Nosotros tenemos un 'governance' claro en Indra, como empresa cotizada que es, por lo tanto lo que hacemos siempre es seguir ese 'governance' en el plan estratégico, y hemos sido conservadores en cada uno de los epígrafes", ha explicado el presidente de la compañía, Ángel Simón en rueda de prensa, que ha añadido que se trata de un plan "ambicioso que requiere mucha gestión pero con el que van a seguir adelante en los próximos tres años".

En este sentido, el directivo ha recordado que desde la multinacional plantearon este 'Capital Markets Day' "antes de que se convocaran las elecciones".

"Esto es una empresa cotizada, que tiene su 'governance', y que efectivamente evalúa todos sus riesgos", ha insistido, detallando que "solamente hay un 10% de Programas Especiales de Modernización (PEMs) que no están hoy adjudicados", por lo que este sería el potencial riesgo ligado al cambio de Gobierno.