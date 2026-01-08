Indra prosigue su 'rally' alcista y sube más de un 3%, al borde de los 60 euros por acción

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra subía más de un 3% en Bolsa a las 9.20 horas, siguiendo el 'rally' alcista que llevó ayer a la principal empresa española de defensa a superar por primera vez los 10.000 millones de euros de capitalización bursátil.

La compañía presidida por Ángel Escribano cerró la sesión de este miércoles en un nuevo máximo histórico de 57,6 euros por acción y en los primeros compases de la sesión de este jueves ya cotizaba a 59,95 euros por título, al borde del umbral de los 60 euros.

Al calor de las tensiones geopolíticas, que está impulsando al alza a los valores ligados al sector de la defensa, la revalorización acumulada de Indra en lo que va de año supera el 19%, consolidando la trayectoria alcista de 2025, en la que su crecimiento fue del 184,19%.

Hoy mismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado su intención de aumentar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares (cerca de 1,3 billones de euros) en 2027, lo que supone un aumento del 50% respecto al presupuesto previsto para este año.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares", ha señalado en su plataforma Truth Social.

Este aumento del presupuesto militar, ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca, "nos permitirá construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo".