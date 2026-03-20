Indra sube casi un 4% tras renunciar EM&E a la operación de integración y mantenerse Escribano al frente

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra se disparaban casi un 4% en Bolsa en los primeros compases de la sesión de este viernes después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, haya renunciado a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se mantenga al frente de Indra.

En concreto, en torno a las 10.00 horas, los títulos de la compañía de tecnología y defensa reflejaban un alza del 3,7%, hasta los 51,85 euros, situándose como el valor del selectivo madrileño que más crecía.

Este incremento se da después de que la compañía cerrase el jueves el mercado con un descenso del 12,28%, hasta marcar un precio de 50 euros.

EM&E ha adoptado esta decisión tras la petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con la mencionada operación.

De este modo, y a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra daba por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.

Esta decisión se producía después de que el máximo órgano de gobierno de Indra recibiese un escrito remitido por EM&E en el que comunicaba que, a la vista de la información relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EM&E se retira de la operación".

Según un comunicado posterior de EM&E, al que tuvo acceso Europa Press, la empresa de la familia Escribano explicaba que la compañía ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra.