OHLA estira su racha alcista en bolsa y acumula una revalorización del 16% en los últimos tres días

Archivo - Muelle con bloques de Cubipod en Dinamarca - OHLA - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de OHLA volvieron a liderar la bolsa española este lunes, tras escalar más de un 6% y acumular un alza superior al 16% en las últimas tres jornadas, después de que dejase atrás las pérdidas en 2025 y cumpliese sus objetivos financieros.

En concreto, sus títulos cerraron la jornada de este lunes en 0,428 euros por acción, lo que supone una revalorización del 6,2% respecto al cierre de sesión del pasado viernes y del 16,3% respecto al miércoles pasado, un día antes de presentar sus últimos resultados anuales.

Estos nuevos niveles de cotización sitúan a la compañía en máximos de los últimos cuatro meses y en una capitalización bursátil que roza los 600 millones de euros.

En 2025, OHLA se anotó un beneficio de 1,7 millones de euros --frente a las pérdidas de 49,9 millones del año anterior--, pese a seguir afectada por los costes de 21 millones de euros asociados a la operación de recapitalización iniciada en 2024 y concluida en febrero de 2025.

En una conferencia con analistas, la directiva de la compañía desveló que ya se ha propuesto como objetivo volver a repartir dividendos en 2027, lo que supondría volver a repartir parte del beneficio de la compañía a los accionistas después de nueve años sin hacerlo y tras constatar que las principales incertidumbres que rodeaban a la compañía ya han sido despejadas.

También avanzó los principales objetivos para 2026, que incluyen superar los 4.100 millones de euros en ventas y los 215 millones en el resultado bruto de explotación (Ebitda), con una cifra de contratación esperada de 4.400 millones de euros.

En 2025, las ventas fueron de 4.022 millones y el Ebitda, de 208,1 millones de euros, en ambos casos incluyendo su división discontinuada de servicios. La contratación ascendió a 4.763 millones de euros.

El presidente de OHLA, Luis Amodio, resaltó el logro de haber bajado la ratio entre deuda y Ebitda a solo 1,7 veces, frente a las 11 veces en las que se situaba en 2020, tras cancelar más de 563 millones de euros de deuda.

"Con la mejor estructura financiera de los últimos años y con un gobierno corporativo reforzado y despejadas las principales incertidumbres, OHLA se encuentra en una condición óptima para abordar con ambición nuestro plan estratégico. Creemos firmemente que el potencial de esta compañía va mucho más allá de las circunstancias de cada momento y afrontamos el futuro con la firme determinación de que OHLA seguirá creciendo y haciendo crecer a todos los que forman parte de este gran proyecto", añadió.