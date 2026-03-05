Guindos (BCE) dice que las perspectivas de la eurozona están condicionadas por la crisis de Oriente Próximo

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, durante la segunda jornada del curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el Palacio de la Magdalena, a 24 de junio de 2025, en Santander, C - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este jueves de que las perspectivas para la economía europea "están claramente condicionadas" por lo que está sucediendo en Oriente Próximo, y se ha mostrado "plenamente convencido" de que España seguirá siendo un aliado cercano de Estados Unidos, añadiendo que habría sido importante una postura conjunta en Europa de la que hubiera formado parte España.

"Estoy plenamente convencido de que España seguirá siendo un aliado cercano de EEUU y que cooperaremos", ha señalado el exministro español de Economía, para quien la cooperación está por encima de los diferentes objetivos.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha reconocido que, habría esperado y habría sido muy positivo, tener una respuesta europea común.

"Se puede estar de acuerdo o no con lo que está sucediendo en Irán, pero creo que habría sido muy importante tener una postura conjunta en Europa y que España hubiera formado parte de ella", ha apuntado.

En cuanto a las repercusiones del ataque a Irán por parte de Israel y EEUU, el economista español ha advertido de que, si bien la economía europea fue "más resiliente de lo previsto", sus perspectivas "están claramente condicionadas por lo que está sucediendo en Oriente Próximo".

En este sentido, no ha dudado en señalar que los ataques a Irán han aumentado el nivel de incertidumbre, por lo que considera adecuado abordar el futuro y las previsiones con un enfoque diferente, que incluya distintos escenarios.

De tal manera, mientras que el escenario base sería el de un conflicto breve, un segundo escenario contemplaría un conflicto más prolongado de lo esperado.

En cualquier caso, Guindos ha destacado que, hasta ahora, la evolución de los mercados ha sido ordenada, incluyendo la apreciación del dólar, un ligero aumento en los rendimientos de los bonos soberanos, así como en la evolución de las bolsas. "El rendimiento de los mercados es ordenado y están reaccionando a algo que ha generado mucha incertidumbre de forma muy ordenada", ha resumido.

Respecto al impacto sobre la política monetaria, el vicepresidente del BCE ha reiterado que el mandato de la entidad pasa por la estabilidad de precios, por lo que la clave será observar si se produce una modificación sustancial y constante de la inflación y de las expectativas de inflación, ya que si el conflicto en Oriente Próximo es más largo "existe el riesgo de que las expectativas de inflación cambien".