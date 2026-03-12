El precio del crudo Brent sube un 5% y se acerca a los 97 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 5% a las 8.16 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, manteniéndose algo por encima de la cota de los 96 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó el pasado lunes. No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares.

Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5% antes de la apertura de las Bolsas del Viejo Continente, hasta los 91,49 dólares.

La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas no ha detenido la escalada del precio del petróleo, que se ha disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Pese a ser la mayor liberación de reservas de la historia de la AIE, en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles, los mercados temen que la guerra se alargue más de lo esperado. Además, no cesan los problemas en el estrecho de Ormuz, donde barcos petroleros están siendo atacados.

De hecho, las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

Cabe recordar que este miércoles se registraron ataques contra otros tres buques, en medio de la escalada bélica en la región, producto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste ante estas agresiones.

Esas hostilidades, a su vez, han generado un impacto sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y del gas natural.

En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron el martes con ligeros retrocesos, inferiores a la décima.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registran caídas este jueves. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido casi un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,9% y la Bolsa de Shanghai se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%.

Las Bolsas europeas, por su lado, apuntan a aperturas negativas, con caídas de entre el 0,6% y el 0,8%.

El Ibex 35 finalizó la sesión de ayer con una ligera caída del 0,53%, hasta los 17.351,9 puntos. Al cierre del selectivo español y de las principales Bolsas europeas, el precio del barril Brent subía un 4,8%, hasta los 92 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia para Estados Unidos-- avanzaba un 4,58%, hasta los 87,35 dólares.

Por su parte, el coste del gas natural volvió a repuntar ayer. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, registró a la conclusión de los mercados de renta variable del Viejo Continente un incremento del 4,02%, hasta los 49,30 euros por megavatio hora.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, CRUCIAL PARA EL TRANSPORTE DE GAS Y PETRÓLEO

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurrirá si su cierre --que no es oficial-- se prolonga en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

EEUU LANZA UN PLAN PARA ASEGURAR CARGAMENTOS

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos anunció el pasado viernes el lanzamiento de un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) para asegurar los cargamentos transportados vía marítima en Oriente Próximo.

Según el organismo, la medida se presentó tras las consultas mantenidas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Además, se implementará en "estrecha coordinación" con el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

El plan se centrará, en un primer momento, en los seguros para maquinaria y casco, esto es el buque propiamente dicho, así como para su cargamento. La DFC ya ha identificado aseguradoras norteamericanas con las que contratar las pólizas.

"La cobertura de DFC ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar. Estamos seguros de que nuestro plan de reaseguro permitirá que el petróleo, la gasolina, el gas natural licuado, el combustible para aviones y los fertilizantes vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el resto del mundo", ha afirmado el consejero delegado de DFC, Ben Black.