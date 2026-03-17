El precio del petróleo sube casi un 4% y toca los 104 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 4% a las 8.10 horas y cotizaba por encima de los 104 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5%, hasta los 96,95 dólares por barril.

Este martes, el precio del Brent ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, después de cerrar el lunes algo por encima de los 100 dólares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles. A finales de esta semana comenzarán a llegar al mercado los primeros 86 millones de barriles de crudo que liberará Estados Unidos de su reserva estratégica.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 119 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que los países de la OTAN enfrentan "muy mal futuro" si no ayudan a Washington a recuperar el tránsito en el paso marítimo bloqueado por Irán.

Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea 'Aspides' al estrecho de Ormuz.

Todo ello después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, propusiera a los 27 ministros modificar la operación naval de la UE 'Aspides' --originalmente pensada para evitar los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el mar Rojo--, o incluso establecer una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo mañana y pasado una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

En las últimas horas, el impacto de un dron ha provocado un incendio en el yacimiento de gas natural de Shah, en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, mientras que las autoridades marítimas de Reino Unido han informado de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y en pleno golfo de Omán.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS NEGATIVAS

En este contexto, En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este lunes en positivo, con avances del 0,8% en el primer caso, y del 1,2% en el segundo.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran un comportamiento dispar este martes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 0,2%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido un 1,6%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,2% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso de más del 0,8%.

Las Bolsas europeas, por su lado, apuntan a aperturas negativas este martes, con caídas superiores al 0,3%. El Ibex 35, que ayer cerró por encima de los 17.000 puntos, podría perderlos en el arranque de la sesión de hoy.