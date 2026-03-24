Puig se dispara casi un 15% en Bolsa por su posible fusión con la estadounidense Estée Lauder

Archivo - El presidente de Puig, Marc Puig, durante una rueda de prensa para presentar los resultados de 2025, a 18 de febrero de 2026, en L’Hospitalet de Llobregat, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puig se disparaba casi un 15% en los primeros compases de la jornada bursátil de este martes tras informar ayer, después del cierre de mercado, de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de sus negocios.

Los títulos de la empresa catalana presentaban, en torno a las 9.25 horas, un alza del 14,77%, hasta un precio de 17,81 euros por acción, siendo el valor que más crecía del Ibex 35.

Según comunicó este pasado lunes la compañía de belleza española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la empresa subrayó que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.

Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol.

Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.